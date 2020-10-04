AKP'li başkan İBB'ye karşı simitçileri kışkırttı
Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi üzerinde bulunan simit tezgahlarının kaldırılması sonrası AKP'li Beyoğlu Belediye Başkanı, konu üzerinden tepki çekecek bir paylaşım yaptı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, İstiklal Caddesi'nde bulunan 60 simit tezgahından 30'uyla anlaşma sağlandığını, bir fırına ait olduğu tespit edilen 11 simit tezgahının ise kaldırılarak tekelleşmeye müsaade edilmediğini açıklamıştı.
Uygulama sonrası AKP'li Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'dan tepki çeken bir paylaşım geldi.
AKP'li Yıldız, caddeki simitçilerin "zorla" kaldırıldığını öne sürdü.
"TEKELLEŞENLERE MÜSAADE YOK"
“İstiklal Caddesi İBB sorumluluğundadır ve bu caddedeki simitçilerin kira bedelleri de ilçe belediyesine değil İBB'ye ödenmelidir” hatırlatmasında bulunan İBB Sözcüsü Murat Ongun, bölgedeki 60 tezgahtan 30'u ile anlaşıldığını belirterek “Sadece bir fırına ait 11 simit tezgahı benzeri tekelleşmelere müsaade edilmemiştir” dedi.
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