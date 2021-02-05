AKP'li başkandan ‘Cin Ali’ye suç duyurusu

05 Şubat 2021 Cuma, 18:03

Halil İbrahim Aşgın, ‘Ali olacağım’ dedi, Cin Ali oldu. Suya zam yapmadı faturasına yaptı- Başlığı ile yapılan bir haber nedeniyle haberi yapan Rota Çorum haber sitesi hakkında savcılığa hakaretten suç duyurusunda bulundu.

Rota Çorum haber sitesi yöneticisi gazeteci Elvan Yılmaz, emniyette verdiği ifadede, Belediye başkanının suya zam yapmadığını söylediği ancak su faturaları incelendiğinde atık su ve evsel atık giderlerine zam yapıldığını tespit ettiklerini belirterek, “Belediye başkanı Halil İbrahim Aşgın göreve ilk geldiğinde Ali olacağını söyledi. Yani Adalet, liyakat ve İstişare ile Çorum’a hizmet edeceğini ifade etmişti. Biz de buna atıfta bulunarak bu başlığı kullandık” dedi.

Elvan Yılmaz verdiği ifadenin devamında, “Cin Ali milli eğitimin müfredatına da konu olmuş bir figürdür, hakaret içerse ilkokul çağındaki çocuklara okutulmazdı. Atılı suçu kabul etmiyorum” ifadelerini kullandı.