Denizde görüldü, ekipler harekete geçti

Bartın’ın İnkum tatil beldesinde, kıyıdan 100 metre açıkta deniz üzerinde görüldüğü iddia edilen bir cisim için dalgıçlar arama yaptı.

DHA
13 Eylül 2021 Pazartesi, 09:20
Denizde görüldü, ekipler harekete geçti
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İnkum tatil beldesinde akşam saatlerinde kıyıdan 100 metre açıkta suyun yüzeyinde siyah bir cisim gördüklerini iddia eden yurttaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.

DALGIÇLAR ARAMA YAPTI

İnkum tatil beldesine gelen Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı dalgıçları denizde arama yaptı. Jandarma ekipleri de kıyıda fenerlerle arama yapmasına rağmen bir sonuca ulaşamadı.

ÇALIŞMALAR SONLANDIRILDI

Herhangi bir bulguya rastlanmazken, 2 saat süren çalışmalar sonlandırıldı.


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