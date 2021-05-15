AKP'li belediye, çöpleri ilçe girişinde kazdığı çukurlara döktü

15 Mayıs 2021 Cumartesi, 11:00

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde belediye tarafından toplanan atıklar, ilçe girişinde belediye tarafından kazılan çukurlara döküldü. Ağır koku yayan ve doğaya zarar veren atıkların kuyulara dökülmesine yurttaşlar tepki gösterdi.

İLÇE GİRİŞİNDE DEPOLANIYORDU

Geçtiğimiz yıl topladığı çöpleri ilçe çevresindeki boş alanlara boşaltan AKP’li belediye, gelen tepkiler üzerine bu kez çöpleri kazdığı devasa çukurlara boşaltıyor. Yağmur sulara ile birlikte dolan çöp çukurlarının yaydığı kötü kokuların insan ve çevre sağlığını tehdit ettiği bildirildi.

"BU REZİLLİĞE DUR DEYİN"

Konuyla ilgili bir açıklama yapan CHP Koçarlı İlçe Başkanı Hasan Akın, “2 yıldan bu yana çalışmayan, üretmeyen bir ilçe belediyemiz var. Defalarca açıklamalarda bulunduk, çalışın taş üstüne taş koyun dedik ama nafile. Dertleri başka. Şimdide ilçemiz girişine çukurlar kazmışlar, içine çöp dolduruyor. Hani insan ancak, bir şey yapmıyorsunuz, bari kirletmeyin, olanı da bozmayın diyebiliyor” dedi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne seslenen Akın, “Bu ilin Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ne yapar ne iş görür. Siz bu rezilliği görmez misiniz, görüp de bir şey yapamaz mısınız? Bari siz çıkıp iki kelime bir şey söyleyin. Hiç mi diyeceğiniz yapacağınız bir şey yok bu rezillik karşısında. Ben sizlerin de rahatsız olduğuna eminim ama katledilen bizim ilçemiz, bizim doğamız. Koku rezillik, tablo rezillik, duyun bu milletin sesini artık, kanunsuzluk da bu pislik de bizim güzel ilçemize yakışmıyor. Koçarlı’nın tabiatının katledilmesine bir dur deyin” ifadelerini kullandı.