AKP'li belediyeden skandal oyuncak atma görüntüleri
Gaziantep’te AKP’li Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nun, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’ndaki görüntüleri tepki çekti.
Şahinbey Belediyesi Başkanı Tahmazoğlu, 23 Nisan’da belediye otobüsü üzerinden çocuklara oyuncak fırlattı. Çocuklar otobüs üzerinden atılan oyuncakları almaya çalışırken izdiham yaşandı.
O anlar sosyal medyada gündem olurken, sokağa çıkma kısıtlamasında çocukların sokağa çıkarılıp izdiham yaşatılması üzerine Tahmazoğlu’na sert tepki gösterildi.
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