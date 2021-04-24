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AKP'li belediyeden skandal oyuncak atma görüntüleri

Gaziantep’te AKP’li Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nun, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’ndaki görüntüleri tepki çekti.

cumhuriyet.com.tr
24 Nisan 2021 Cumartesi, 09:45



Şahinbey Belediyesi Başkanı Tahmazoğlu, 23 Nisan’da belediye otobüsü üzerinden çocuklara oyuncak fırlattı. Çocuklar otobüs üzerinden atılan oyuncakları almaya çalışırken izdiham yaşandı. 

O anlar sosyal medyada gündem olurken, sokağa çıkma kısıtlamasında çocukların sokağa çıkarılıp izdiham yaşatılması üzerine Tahmazoğlu’na sert tepki gösterildi. 

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