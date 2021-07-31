AKP'li belediye başkanı, 2 çalışanı dövdüğü iddiasıyla ifade verdi

31 Temmuz 2021 Cumartesi, 11:31

AKP'li Belediye Başkanı Hikmet Ata, 2 belediye personelini darp ettiği iddiasıyla karakolda ifade verdi. Suçlamaları kabul etmeyen Ata, “Bunlara tutanak tuttuk, bunlar da kendini kurtarmaya çalışıyor. Odaya girmeden nasıl darp edeceğim" ifadelerini kullandı.

"ÇALIŞMADIKLARI GEREKÇESİ"



Olay sabah saat 09:00 sıralarında Marmaraereğlisi Belediyesi'nin Yeniçiftlik mahallesindeki garajında meydana geldi. İddialara göre; geçen yıl DSP'den AKP'ye transfer olan Belediye Başkanı Hikmet Ata, garajda görev yapan Ali Açar ve Levent Küçük'ü çalışmadıkları gerekçesi ile darp etti. Başkanın yanında bulunan 2 kişinin ise 2 çalışanın cep telefonunu zorla almaya çalıştığı öne sürüldü. Diğer çalışanların araya girmesi ile olay yarıştırıldı. 2 belediye çalışanı hastaneye giderek darp raporu aldı. Yüzlerinde ve çenelerinde şişlikler olan çalışanlar, Yeniçiftlik Jandarma Karakolu'na giderek Başkan Ata'dan şikayetçi oldu.

Ali Açar ve Levent Küçük isimli çalışanlar; ifadelerinde, Başkan Ata’nın kendilerine sebepsiz yere küfrederek saldırdığını söyleyerek belediye başkanından şikayetçi olduklarını söyledi.

"ODAYA GİRMEDEN NASIL DARP EDECEĞİM?"



Jandarmada ifade veren Ata, karakol çıkışı yaptığı açıklamada, “Bunlara tutanak tuttuk, bunlar da kendini kurtarmaya çalışıyor. Odaya girmeden nasıl darp edeceğim? Ben koridordan geçerken zaten şey yaptı. Gitsinler alsınlar darp raporu” dedi.

"DOSYANIN TAKİPÇİSİYİZ"



Darp edilen 2 belediye çalışanın avukatı Eren Güner ise şöyle konuştu: İki devlet memuru arkadaşıma -kendileri benim müvekkilim oluyor- darp, hakaret, şiddet ve yağma suçlarıyla bir takım hukuksuz eylemlerin gerçekleştiği iddiasıyla bugün jandarmada ifademizi verdik. İfademiz gün içinde savcıya da ulaşacak. Dosyanın takipçisiyiz. Tabii ki masumiyet karinesi, hiç kimseyi suçlamıyoruz açık açık, fakat bu dosyanın ve yapılan hukuksuz eyleminin takipçisi olacağız. Çünkü ne bir belediye başkana ne de diğer insanlara yakışan işler değil bunlar.