AKP'li Belediye Başkanı, Tanal'a olmayan kızı üzerinden yüklendi
Mahmut Tanal'ın, liyakatsizlik üzerinden yüklendiği AKP’li Şanlıurfa Büyükşehir Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, CHP'li vekile olmayan kızı üzerinden yüklendi.
CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, AKP’li Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, “Oğlun Ahmet Beyazgül ne iş yapıyor?” diye sordu. Beyazgül ise kızı olmadığı bilinen Tanal için, “Kızın ne iş yapıyor, merak ediyorum” dedi. AKP’li başkanın paylaşımı, sosyal medyada tartışmalara neden oldu.
CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, 'Şanlıurfa'daki yurttaşların hizmetten mahrum bırakılması, belediyedeki, kamu kurumlarındaki kadrolaşma, kayırmacılık, torpil, nepotizm, usulsüzlük' konularında sosyal medya hesaplarından peş peşe paylaşım yaptı.
"TANAL’IN KIZI NE İŞ YAPIYOR?"
Paylaşımların ardından Twitter adresinden Tanal'ı hedef alan AKP’li Başkan Beyazgül ise, “Şimdi soruyorum: CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın kızı ne iş yapar? Merak ediyorum” sözleriyle karşılık verdi.
"BENİM KIZIM YOK Kİ!"
Beyazgül’ün bu paylaşımı üzerine kızı olmadığı bilinen CHP’li vekil Mahmut Tanal, “Değerli Belediye Başkanım; benim kızım yok. Keşke olsaydı. Peki senin oğlun ne iş yapıyor? Ayıplı bir iş mi yapıyor ki gizliyorsunuz? Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanısınız. Şanlurfa Büyükşehir Belediyesi’nin toplam borcu ne kadardır?” diyerek sorusunu tekrarladı.
Tanal bir başka paylaşımında ise “Olmayan kızım üzerinde nasıl bir siyasi algı yaratmaya çalışıyorlar?” diye sordu.
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