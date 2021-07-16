AKP'li belediye, uzay merkezinin kapısına kilit vurdu
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Milli Uzay Programı'nı" açıklamasından sonra, Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde, AKP’li belediyenin 13 Şubat’ta açtığı El Battani Uzay ve Havacılık Bilim Merkezi’nin kapısına zincirle kilit vurulduğu, binaya Türk Kızılayı Teknoloji ve Bilim Merkezi tabelasının asıldığı ortaya çıktı.
Erdoğan, 9 Şubat 2021’de, “2023 sonunda yakın dünya yörüngesinde ateşleyeceğimiz kendi milli ve özgün hibrit roketimizle Ay’a ulaşarak, sert iniş gerçekleştireceğiz” demişti.
Erdoğan’ın “Milli Uzay Programı’nı” bu sözlerle açıklamasından 4 gün sonra, Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde AKP’li belediye başkanı Metin Baydilli, El Battani Uzay ve Havacılık Bilim Merkezi’ni açmıştı.
Belediye başkanı Baydilli, açılış töreninde şunları söylemişti:
“Bu topraklarda özellikle çok önemli bilim adamları yetişti. Bugünden sonra da inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde başlatılan bilim ve uzay hamleleri ile ülkemiz bu konuda lig atlayacaktır, önemli yerlere gelecektir. Biz de sayın Cumhurbaşkanımızın bu hamlesine destek vermek için bilim merkezimizde gençlerimizi bilimle, uzayla, astronomiyle tanıştıracağız ve gelecekte bu alanlara yönelmelerinde yol gösterici, yardımcı olacağız.”
KAPISINA ZİNCİRLE KİLİT VURULDU
Aradan geçen 5 ay sonra, El Battani Uzay ve Havacılık Bilim Merkezi’nin kapısına zincirle kilit vurulduğu ortaya çıktı. Merkez binasına “Türk Kızılay Teknoloji ve Bilim Merkezi” tabelasının asıldığı görüldü.
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