AKP'li belediyeden emlak vergisine yüzde 80 zam
AKP'li Beyoğlu Belediyesi, haziran ayında yüzde 45 oranında artırdığı emlak vergisini yüzde 80'e çıkarttı. Beyoğlu Belediyesi Meclis Üyesi Süleyman Solmaz, "Bu zam kabul edilemez" diye konuştu.
AKP'li Beyoğlu Belediyesi’nin haziran ayında emlak vergisine getirdiği yüzde 45’lik zam artışına tepkiler sürerken, belediye zam oranını yüzde 80’e çıkardığını açıkladı.
'DAYATILAN BU ZAM KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL'
Beyoğlu Belediyesi Meclis Üyesi Süleyman Solmaz, 'pandemi koşullarında hanelerin reel gelirleri düşer, hayat pahalılığı dayanılmaz noktaya gelirken muhtarların, belediye meclis üyelerinin ve Beyoğlu sakinlerinin itirazları dikkate alınmadan dayatılan bu zammın kabul edilebilir olmadığını' söyledi.
Solmaz, "Beyoğlu Belediye Meclisi toplantılarında emlak vergi artışlarının durdurulmasına yönelik itirazlarımız ve verdiğimiz soru önergeleri dikkate alınmadı. Halkın içinde bulunduğu ekonomik darboğaza aldırmaksınız sadece gelirini arttırmaya odaklanmış bir belediyecilik anlayışı ile karşı karşıyayız. Yasal itiraz haklarımızın tümünü kullanacağız, Beyoğlu sakinlerini de bu adaletsiz vergi artışına karşı yasal haklarını kullanamaya davet ediyoruz" diye konuştu.
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