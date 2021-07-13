Bakan Dönmez'den elektrik ve doğalgaz zammı açıklaması

13 Temmuz 2021 Salı, 11:57

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrik ve doğalgaza yapılan zamlarla ilgili açıklamada bulundu.

Habertürk'te Açık ve Net programına konuk olan Bakan Dönmez, zamların nedeninin ne olduğuyla ilgili soru üzerine "Enerjide dışa bağımlıyız" deyip şu ifadeleri kullandı:

"Kendiniz üretmediğiniz sürece dış piyasalardaki fiyatlara maruz kalıyorsunuz, bu yüzden zam geliyor. Bir de tabii kurdaki değişiklikleri de üzerine koyduğunuzda yansıması bu şekilde oluyor. Türk ekonomisiyle ilgisi yok. Zam yapılacak tarihler mevzuata göre planlanıyor."

Zamlarlaa ilgili açıklamalarını sürdüren Bakan Dönmez, "İçinde bulunduğumuz sezon çok kurak geçiyor. Kuraklıkla ne ilgisi var diyeceksiniz, barajlarda su miktarı azalınca hidrolik elektrik seviyemiz düşüyor. Hidrolikten elde ettiğimiz elektrik miktarı düşünce, bu açığı mecburen termik santrallerle kapatıyorsunuz. Termik santraller de doğal gaz gibi ithal." dedi.

ELEKTRİĞE YÜZDE 15, DOĞAL GAZA YÜZDE 12 ZAM YAPILMIŞTI

Elektrik fiyatlarında 1 Temmuz'dan itibaren tüm abone gruplarına yüzde 15 zam yapılırken, doğal gaza da yüzde 12 zam gelmişti.