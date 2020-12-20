AKP'li belediyeden İBB ekiplerine müdahale: Yolu kestiler

20 Aralık 2020 Pazar, 14:52

İstanbul'da AKP'li ilçe belediyelerinin Büyükşehir Belediyesi'nin yetkisinde bulunan alanlara yönelik müdahaleleri sürüyor.

İBB'yi yok sayan uygulamaların yeni adresi Pendik oldu. İBB ekipleri, AKP'li Pendik Belediyesi'nin D-100 Karayoğlu üzerine, izinsiz olarak koyduğu moboyu kaldırmak istedi. Ancak ilçe belediye ekipleri İBB ekiplerinini yolu keserek engelledi.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı, yaşanan olaya ilişkin tepkisini "Ve bunu da gördük!!! İBB sorumluluk alanına “izinsiz” konulan moboyu kaldırmak isteyen ekiplerimizin hareketini engellemek amacıyla yol çift taraflı olarak ilçe belediye ekiplerince kesildi. Şehrin ortasında yol kesmek...Bakalım daha neler göreceğiz!" ifadeleriyle gösterdi.

KRİZ POLİSİN MÜDAHALESİYLE SON BULDU

Yazıcı daha sonra ise "Ekiplerimizin polis çağırması ve polisimizin bölgeye intikal etmesinin ardından yol kesme vakası sonlandırılmıştır. Emniyet mensuplarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.