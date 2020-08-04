AKP’li Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu muhtarlara kendi fotoğrafını yollattı!

04 Ağustos 2020 Salı, 10:47

AKP’li Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu 137 mahalle muhtarına içinde kendi fotoğrafının bulunduğu çerçeveler hediye etti. Kurucu Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kendi fotoğrafını muhtarlara hediye eden Hakan Koştu tepki gördü. Muhtarlardan bazıları kendi resmini hediye eden bir ilçe belediye başkanı ile ilk kez karşılaştıklarını söyledi.

Muhtarlardan bazıları işçileri haksız şekilde işten atması ve muhalif memurları sürgün etmesiyle tanınan AKP’li Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu’dan fotoğraf değil hizmet beklediklerini söylediler.

Muhtarlardan bazıları şunları söyledi:

“Bizim bildiğimiz, devlet dairelerine Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’ün yanı sıra Cumhurbaşkanlarının fotoğraflarının asılması uygulaması vardır. Zaten asıyoruz da. Ama bunların arasına dâhil olmak isteyen bir belediye başkanına ilk kez rastlıyoruz.Bize Sayın Koştu’nun fotoğrafı değil, köyümüze yapacağı hizmetler lazım. Niye kendi fotoğrafını hediye etme gereğini duydu bilmiyoruz”