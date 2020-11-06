AKP'li bir vekilin daha koronavirüs testi pozitif çıktı

AKP Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
06 Kasım 2020 Cuma, 12:35
AKP'li bir vekilin daha koronavirüs testi pozitif çıktı
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AKP Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hastanede yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Gündoğdu, paylaşımında, "Dün kontrol amaçlı yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı. Sağlık durumum şu an için iyi hamd olsun. Arayıp soran, mesaj atan, iyi dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum. Dualarınızı esirgemeyin. Rabbim bütün hastalarımıza acil şifalar versin" ifadelerini kullandı. 


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