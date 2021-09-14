AKP'li Bülent Turan: HDP kimi isterse Millet İttifakı'nın adayı o olacaktır

14 Eylül 2021 Salı, 19:15

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, TBMM'de gazetecilere 1 Ekim’de açılacak Meclis gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu, sorularını yanıtladı.

Turan, 1 Ekim'de AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıyla yeni yasama döneminin başlayacağını belirterek ilk olarak Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yemin edeceğini söyledi.

5 Ekim Salı günü yasama çalışmalarına başlayacak Meclis’in ilk gündem maddesi vergilerin kolaylaştırılmasıyla ilgili düzenleme olacak. Turan, sosyal medya, spor kanunu, ruh sağlığı alanındaki mesleklerle ilgili kanun teklifi çalışmalarının da devam ettiğini belirtirken seçim yasası, siyasi partiler yasası, yeni anayasanın da sürekli gündemde olacağını söyledi.

'HDP KİMİ İSTERSE ADAY O OLACAKTIR'

Bülent Turan, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili tartışmaları da değerlendirdi. “Durum o kadar absürt hallere geldi ki, belediye başkanını parlatmak için tarihin akışını değiştirmiş, bir cihan padişahına benzetmeye kadar gitti” diyen Turan şu iddialarda bulundu:

“Bu adayı açıklamama sebeplerinin bir seçim stratejisi olduğunu düşünmüyorum. Tamamen hazırlıksız olmaları ve ittifakın diğer paydaşının onayını almamalarından kaynaklı. Görülen o ki HDP, kimi isterse Millet İttifakı’nın adayı o olacaktır. Millet İttifakı’nın adayı, aynı zamanda HDP’nin dile getirdiği özgürlük ittifakının da adayı olacaktır. Dün “İktidara geldiğimizde HDP’ye 1-2 bakanlık verebiliriz” diyen CHP’nin bugün adayını HDP belirliyor. Kendi aralarında bir mutabakata varamayanlar, ülke yönetimine talip. Trajikomik bir durum. İşte bu yüzden AK Parti, Cumhur İttifakı, bu ülke için en güçlü, en umut verici alternatifsiz tek seçenek olmaya devam ediyor. Kafaları çok karışık. Getirsinler kanun teklifini destek verelim. İster 1 yıl Kılıçdaroğlu, 1 yıl Akşener, 1 yıl Demirtaş’ın cumhurbaşkanı adaylığına; ister 6 ayda bir dönüşümlü olarak cumhurbaşkanı yardımcılıklarına imkan verilsin. İster öyle, ister böyle. Ne diyorlarsa, her usule hazırız. Bizim adayımız belli. Milletimize güveniyoruz.”

'SOSYAL MEDYADA YURT DIŞI ÖRNEKLER İNCELENİYOR'

Sosyal medya düzenlemesinde yurt dışındaki örneklerin incelendiğini belirten Turan, "Spor kanunu için arkadaş grubumuz yoğun çalışma yapıyor. Daha denetlenebilir, daha şeffaf kulüp yönetimi getiren bir teklif üzerinde çalışıyoruz. Psikiyatri, psikologların ruh sağlığı alanında meslek kanunu çalışmamız olacak. Seçim yasası, siyasi partiler yasası, yeni anayasa gündemimiz hiç yok olmayacak. Nasıl bir metin çıkartırız bunu tartışıyoruz, diğer partilerin de görüşlerini alacağız" diye konuştu.

