AKP'li Çamlı'dan tepki çeken 97. yıl paylaşımı
AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Mustafa Kemal Atatürk'Ün partisi CHP'yi hedef alıp "Tam 97 yıl, ne çekti, neler yaşadı bu millet?" dedi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, kuruluşunun 97. yıl dönümünü kutlayan CHP'yi hedef aldı.
AKP'li Çamlı büyük tepki çeken paylaşımında, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuyla yaşıt parti için Cumhuriyet'in kurulduğu 1923 yılına işaret ederek şöyle yazdı:
"Tam #97Yıl, ne çekti,
neler yaşadı bu millet?
Ayasofya minareleri kamış, Marmara mürekkep olsa yazmakla bitmez?
Kadim #Çamuriyetçi örgüt..."
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