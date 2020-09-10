AKP'li Çamlı'dan tepki çeken 97. yıl paylaşımı

AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Mustafa Kemal Atatürk'Ün partisi CHP'yi hedef alıp "Tam 97 yıl, ne çekti, neler yaşadı bu millet?" dedi.

cumhuriyet.com.tr
10 Eylül 2020 Perşembe, 16:10
AKP'li Çamlı'dan tepki çeken 97. yıl paylaşımı
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, kuruluşunun 97. yıl dönümünü kutlayan CHP'yi hedef aldı.

AKP'li Çamlı büyük tepki çeken paylaşımında, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuyla yaşıt parti için Cumhuriyet'in kurulduğu 1923 yılına işaret ederek şöyle yazdı:

"Tam #97Yıl, ne çekti,

neler yaşadı bu millet?

Ayasofya minareleri kamış, Marmara mürekkep olsa yazmakla bitmez?

Kadim #Çamuriyetçi örgüt..."


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