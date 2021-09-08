AKP’li Çatalca Belediyesi'nden İsmailağa Cemaati'ne özel imar değişikliği

08 Eylül 2021 Çarşamba, 09:41

AKP’li İstanbul Çatalca Belediyesi, İsmailağa Cemaati’ne bağlı Rabıta Vakfı’nın, ruhsatsız ve imar mevzuatına aykırı şekilde yaptığı mescit inşaatının yıkılmasını engellemek için kolları sıvadı. Belediye, yapımına göz yumduğu kaçak inşaat için imar planlarını değiştirecek.

Çatalca Belediye Meclisi’nin önceki gün gerçekleştirilen toplantısında, İsmailağa Cemaati’ne bağlı Rabıta Vakfı’nın Gökçeali Mahallesi’nde, Nesin Vakfı’nın hemen yanına inşa ettiği kaçak yapı gündeme geldi. Kaçak yapının inşa edildiği arazinin imar planlarının değiştirilmesi için Plan ve Proje Müdürlüğü’nün bir teklif hazırladığı belirtildi. Bu teklife göre, mescit inşaatının yapıldığı tarım arazisi statüsündeki alanın dini tesis alanına dönüştürüleceği ifade edildi.

KAÇAK İNŞAATI SAVUNDU

BirGün’den İsmail Arı'nın ulaştığı AKP’li Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner, imar planı değişikliğine ilişkin bir bilgisinin olmadığını iddia etti. Ancak, Üner'in Belediye Meclisi’nde yaptığı konuşmada imar planı değişikliği hakkında bilgisinin olduğu, hatta değişikliği savunduğu ortaya çıktı.

Üner, söz konusu konuşmada, İsmailağa Cemaati’ne bağlı Rabıta Vakfı yetkililerinin, kaçak yapının inşa edildiği alanın imar planının değiştirilmesi için belediyeye başvurduğunu söyledi. Üner, “Mescit herkesin faydalanabileceği bir şey. Burası dini tesis alanına alınacak. Vatandaş burası dini tesis alanına alınsın diye belediyeye müracaat etmiş” dedi.

İmar planı değişikliğinin kabul edilmesi için Çatalca Belediye Meclisi'nde oylanması gerekiyor. Mecliste çoğunluğun AKP’li ve MHP’li üyelerden oluşması nedeniyle plan değişikliğinin kabul edilmesi bekleniyor.

CHP Çatalca İlçe Başkanı Mehmet Seddar Çoban, BirGün’e yaptığı açıklamada, Çatalca Belediyesi’nin kaçak inşaata ilişkin yıkım kararı almasına rağmen bu yapıyı yıkmadığına dikkat çekti. Çoban, şunları söyledi: “Yıkım kararı alan Çatalca Belediyesi yıkım işini İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) havale etmişti. İBB yıkıma geldiğinde cemaat mahkemeye başvurarak hızlı bir şekilde yürütmeyi durdurma kararı aldırdı ve yıkımı engelledi. Cemaat üyeleri ve Rabıta Vakfı’nın yöneticileri de kaçak yapının inşa edildiği alanın dini tesis alanı ilan edilerek yapının yasallaşması için Çatalca Belediyesi’ne başvurmuş. Belediye Meclisi’nde bu alanın ibadet alanı olması için oylama yapılacak ve büyük ihtimalle de bu değişiklik kabul edilecek. Bu kaçak yapı da böylece Çatalca’da bir simge olacak."

ÇÖREKLENMEK İSTİYORLAR

Buradaki meselenin yalnızca bir mescit inşası olmadığını vurgulayan Çoban, “Söz konusu alan tarım alanı ve Karasu Deresi’nin olduğu bir havza. İsmailağa Cemaati, bu yapıyı Nesin Vakfı’nın hemen yanına inşa etti ve Nesin Vakfı’na karşı da bir tavır alıyor. Nesin Vakfı’nın o bölgeden kopması için bir mücadeleye girdiler. İsmailağa Cemaati, Çatalca’ya çöreklenmek istiyor. Plan değişikliğine karşı hukuksal süreç başlatacağız ve yapılan işlem de zaten kesinlikle yasal değil” diye konuştu.

CEMAAT TEHDİT ETMİŞTİ

Rabıta Vakfı’nın Başkanı Murat Perçin, geçtiğimiz günlerde BirGün’e yaptığı açıklamada, inşaatın kaçak olduğunu doğrulayarak skandal niteliğinde açıklamalar yapmıştı. Perçin, “Söz konusu alan bir buçuk yıl önce bize bağışlandı. Burada da küçük bir restoran vardı ve alkollüydü. Onlarla konuştuk ve çıkardık. Bizim yerimiz burası, piknik yapıyoruz, toplanıyoruz ama namaz kılacak alanımız yoktu. Küçük bir mescit vardı ve yetkililerle konuştuk, ‘burayı büyütmek istiyoruz’ dedik. Bize, ‘yapın hocam’ yanıtını verdiler. Yani var olan bir yere ayarlama çektik” demişti.

Perçin, Nesin Vakfı’na ve orada eğitim gören çocuklara ilişkin de şu tehditleri savurmuştu: “Orada kızlı erkekli karmakarışık manzaralar var. Bizim elimizde resimleri var. İş başka noktalara gitmesin. İki tane ağaçtan dolayı memleket yandı. Ufacık bir yerden dolayı da piyasa karışmasın yani.”

IŞIK HIZINDA MAHKEME KARARI

Çatalca Belediyesi, yıkım kararı verilen yapının yıkım işlemleri için yeterli araç ve teçhizat olmadığı gerekçesiyle geçen haftalarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) destek istedi. 18 Ağustos’ta bölgeye giden İBB ekipleri, yapının ruhsatsız ve imar mevzuatına aykırı şekilde inşa edildiğini belirterek yıkım işlemini gerçekleştirmek istedi. Ancak yıkım için hazırlık yapıldığı sırada Bölge İdare Mahkemesi, yıkım kararına dayanak teşkil eden bilgi ve belgelerle tadilat ruhsatı ve yapıya ilişkin diğer tüm belgelerin istenmesine hükmetti ve geçici olarak yürütmeyi durdurma kararı verdi. İBB ekipleri de mahkeme kararı nedeniyle yıkım işlemini gerçekleştiremedi.