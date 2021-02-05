AKP'li Çelik 'kayyım rektör' eylemlerini 'demokrasi saldırısı' olarak niteledi!

05 Şubat 2021 Cuma, 13:21

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AKP'li Melih Bulu’nun Boğaziçi Üniversitesi’ne liyakatsiz bir şekilde rektör olarak atanmasının ardından başlayan direnişle ilgili açıklamalarda bulundu.

“Her muhalefet yapan kendiliğinden demokrat olmuyor” diyen Çelik, “Demokratik bir muhalefet demokratik değerlere sadakat gerektirir. İktidara karşıyım diyerek demokrasiye saldıranlar ülkemizdeki en büyük kötülük çetesidir” ifadelerini kullandı.

Boğaziçi eylemlerine katılan yurttaşları ‘demokrasiyi yok etmeye çalışanlar’ olarak tanımlayan Çelik, şunları kaydetti:

“Demokrasimize yapılan tüm müdahaleler ülkemize gerileme getirdi. Her müdahale ülkemize rakip devletlerin önünü açtı. Türkiye’de seçimleri ve demokrasiyi yok etmeye çalışanların ülkemize kötülük peşinde koştuğu açıktır. ‘Kötülük çetesi’nin muhalefeti de demokratlığı da sahtedir... Muhalefet etmek adına demokratik süreçleri ve seçim mekanizmasını hedef alanlar bu ülkeye en büyük kötülüğü yapıyorlar. Demokrasi bu milletin bedeli ödenmiş kazanımıdır.”

AKP Sözcüsü, ABD'nin Boğaziçi açıklamasına ise “İçişlerimize müdahale olarak görüyor ve reddediyoruz” diye karşılık verdi.