AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kriz Merkezi'nde
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da bulunan Kriz Merkezi'nde yangınlar hakkında bilgi aldı.
Türkiye'nin güney illerinde devam eden orman yangınlarına karşı söndürme faaliyetleri devam ederken AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da durumu Ankara'da takip ediyor.
Tayyip Erdoğan, Ankara'da bulunan Kriz Merkezi'ni ziyaret etti. AKP'li Cumhurbaşkanı, burada yangınlar hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da eşlik etti.
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