AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kriz Merkezi'nde

03 Ağustos 2021 Salı, 15:20

Türkiye'nin güney illerinde devam eden orman yangınlarına karşı söndürme faaliyetleri devam ederken AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da durumu Ankara'da takip ediyor.

Tayyip Erdoğan, Ankara'da bulunan Kriz Merkezi'ni ziyaret etti. AKP'li Cumhurbaşkanı, burada yangınlar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da eşlik etti.







