AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Maraş'ta hayat yeniden başlayacak

20 Temmuz 2021 Salı, 10:25

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lefkoşa'da Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yılı etkinlikleri nedeniyle düzenlenen törende konuştu.

Erdoğan, Kapalı Maraş'la atılacak adımlardan söz ederek "Maraş'ta hayat yeniden başlayacak. Mülkiyet haklarına riayet edilerek yürütülen çalışmalar ışığında artık Maraş'ta herkesin yararına olacak yeni bir dönemin kapıları açılacaktır" dedi.

Avrupa Birliği'nin Kıbrıs konusundaki sözlerini tutmadığını belirten Erdoğan, "Ne dışarıdan verilen mesajların ne de içeriden yürütülen girişimlerin bizim nazarımızda boş teneke gürültüsünden öte bir kıymeti yoktur. Geçen gün beni arıyorlar, 'Ayın 20'sinde Kuzey Kıbrıs'ta konuşma yapacak mışsınız?' Ee, 'Herhalde orada rahatsızlık verici bir konuşma olmaz' Bunun iznini herhalde sizden alacak değiliz" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin Kıbrıs'ta adil ve kalıcı çözüm için her türlü çabayı gösterdiğini" ifade eden AKP'li Cumhurbaşkanı, "Rum tarafı gerçeklerden kopuk, maksimalist, samimiyetsiz ve şımarık yaklaşımını sürdürmekte ısrarcıdır. Rumlar, Kıbrıs Türkü'nü azınlık olarak görme, eşitlik temelinde çözümü reddetme gafletinden bir türlü uyanamadılar" diye konuştu.

Erdoğan, Kıbrıs'taki müzakereler için de "Bizden kimse geriye dönüş beklemesin. Yeni müzakere süreci ancak iki devletli çözümle yürütülür" açıklamasında bulundu.

"Maraş'ta hayat yeniden başlayacak" diyen Erdoğan, "Mülkiyet haklarına riayet edilerek yürütülen çalışmalar ışığında artık Maraş'ta herkesin yararına olacak yeni bir dönemin kapıları açılacaktır" diye konuştu.



