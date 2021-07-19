Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak'tan Erdoğan'ın 'müjde'sine tepki
AKP’ye yakınlığıyla bilinen Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KKTC Cumhurbaşkanlığı'na ve KKTC Meclisi'ne yeni bir külliye inşaatı yapılacağını müjdelemesine sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi. Dilipak ayrıca, Erdoğan’ın Türk-Rum karşıtlığı üzerine kurduğu konuşmasını da eleştirdi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs parlamentosunda yaptığı konuşmada 'müjde' adını verdiği projeyi açıkladı. Erdoğan, "KKTC'nin cumhurbaşkanlığının ne doğru dürüst cumhurbaşkanlığı binası var ne de parlamento binası var. Biz bunu KKTC'ye yakıştırmıyoruz. Şimdi Cumhurbaşkanlığı'nın Külliyesi ile ilgili proje çalışmaları bitti ve inşaasına yakında başlıyoruz" dedi. Erdoğan 500 dönümlük araziye 'millet bahçesi' de yapılacağını söyledi.
AKP’ye yakınlığıyla bilinen Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, Twitter hesabı üzerinden Erdoğan'ın 'müjde'sine tepki gösteren bir paylaşımda bulundu.
"İnsanlar ne umdu ne buldu!" diyen Dilipak, "KKTC'de müjde diye birileri toplumu büyük bir beklentiye sokup, sonra meclis, başkanlık binası ve millet parkını teselli ikramiyesi olarak sunarken aceba ne düşündü?" ifadelerini kullandı.
Dilipak'ın paylaşımı şu şekilde:
Dilipak ayrıca, Erdoğan’ın Türk-Rum karşıtlığı üzerine kurduğu konuşmasını da eleştirdi.
Erdoğan’ın Kuzey Kıbrıs parlamentosunda Türk-Rum karşıtlığı üzerinden konuşmasına gönderme yapan Dilipak, “Türk - Rum diye bir ayırım yerine "Türk yönetimi", "Rum yönetimi" diye bir tanım daha doğru bir ayırım olmaz mı?” dedi.
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