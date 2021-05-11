AKP'li Elitaş, Pekcan'ın dezenfektan skandalını böyle savundu

11 Mayıs 2021 Salı, 18:06

TBMM’de basın toplantısı düzenleyen AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Dünyayı zor durumda bırakan salgın dönemlerinde elinizde teknik imkan varken kamunun ya da ilgililerin dezenfektana ihtiyaç duyduğu bir dönemde 'Kusura bakmayın benim eşim bakan, vermiyorum.' demek ne kadar doğru olurdu, onu değerlendirmek gerekir. Bakılması gereken o malın kuruma verildiği tarih ve piyasadaki fiyattır" ifadelerini kullandı.

PEKCAN AÇIKLAMASI

AKP'li Elitaş, CHP'nin, eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile ilgili Meclis'e bir araştırma önergesi vermesi hazırlığında olduğuna ilişkin soru üzerine, şu an Meclis'e sunulmuş bir teklifin olmadığını aktardı. Teklifin Meclis'e sunulması halinde bir kanaat oluşturacaklarını ifade eden Elitaş, CHP'nin bu konuda vereceği önergeye Pekcan'ın cevap verdiğini anımsadığını söyledi.

Pekcan'a yönelik iddia ile Pekcan'ın "Aldım" dediği para arasında 20 kat fark olduğunu vurgulayan Elitaş, "Etik olarak değerlendirilebilir mi? Değerlendirilebilir. Yaklaşık 3-4 liralık alkol fiyatlarının 25 liraya çıktığı bir dönemdi. Fiyatları o günkü şartlarla değerlendirmek lazım. Böylesine dünyayı zor durumda bırakan salgın dönemlerinde elinizde teknik imkan varken kamunun ya da ilgililerin dezenfektana ihtiyaç duyduğu bir dönemde 'Kusura bakmayın benim eşim bakan, vermiyorum.' demek ne kadar doğru olurdu, onu değerlendirmek gerekir. Bakılması gereken o malın kuruma verildiği tarih ve piyasadaki fiyattır." görüşünü dile getirdi.