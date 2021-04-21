Görevden alınan Ruhsar Pekcan'dan ilk açıklama

21 Nisan 2021 Çarşamba, 15:20

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameyle Ticaret Bakanlığı görevine son verilen Ruhsar Pekcan, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Yeni bakanlara başarılar dileyen Pekcan, paylaşımında "Cumhurbaşkanımıza, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk Kabinesinde teveccüh gösterip Ticaret Bakanlığına layık gördüğü için çok teşekkür ederim" sözlerine yer verdi.

Pekcan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Öncelikle Cumhurbaşkanımıza, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk Kabinesinde teveccüh gösterip Ticaret Bakanlığına layık gördüğü için çok teşekkür ederim. Ayrıca, görev sürem boyunca desteklerini esirgemeyen Bakanlarımıza ve mesai arkadaşlarıma şükranlarımı sunarım.

Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Ticaret Bakanlığı’na atanan Mehmet Muş Bey’e, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na atanan Derya Yanık Hanım’a ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na atanan Vedat Bilgin Bey’e yeni görevlerinde başarılar diliyorum."