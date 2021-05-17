AKP’li eski belediye başkanı Rasim Arı'dan AKP’lilere sert sözler: Bunlar FETÖ taktiğidir

17 Mayıs 2021 Pazartesi, 11:00

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde AKP'den Nevşehir Belediye Başkanı seçilen Rasim Arı, canlı yayında düzenlediği basın toplantısında sağlık sorunları nedeniyle istifa ettiğini duyurdu.

İstifasının ardından AKP'lilere sert tepki gösteren Arı, sosyal medya hesabından yaklaşık 2 saat süren yeni bir canlı yayın daha yaptı.

'SİZ GİRECEK DELİK ARARSINIZ'

Fake hesaplardan kendisi ve ailesi hakkında çeşitli iftiralar atan kişileri tespit ettiklerini ve 1 milyonluk tazminat davası açtıklarını belirten Rasim Arı, “Sakın ola benim bayramlık ağzımı açtırmayın. Benim bayramlık ağzımızı açtırırsanız, siz girecek delik ararsınız. Sizin gibi kahpece iftiralar da atmam. Siz nasıl insanlarsınız, Müslüman mısınız? İftiranın acısını ödeyeceksin. Şimdi tamamı birbirini satmaya başladı” dedi.

'BELEDİYEYİ DÜZENE SOKTUM'

Yolsuzluğun, haksızlığın döndüğü belediyeyi düzene soktuğunu ifade eden Rasim Arı, ''Belediye başkanlığına geldiğimde 89 milyon olan borç 10 milyona indi. Geldiğimde kasada 700 bin lira vardı. Bıraktığımda 12 milyon 589 bin lira para vardı. Belediyede düzensizlik nasıl olur size öğreteyim mi? Yapılan bir pazar yerinin müteahhidi bırakıp kaçıyor. 10 yıldır bankada bekletilen 480 bin liralık bir teminat mektubu vardı. Bundan kimsenin haberi yok. O dönem yalvara yakara 480 bin lirayı belediyeye aldı. İdare edilemeyen düzensiz belediye böyle olur. 2004 ve 2009 yılları arasında TEDAŞ'a borç ödenmemiş ve 6 milyonluk borç 24 milyona çıkmış. İlgilenilmeyen belediye öyle olur. Sistem kuruldu, eğer beğenmiyorsanız gidersiniz bilenler gelir. Siz benim belediye meclis üyelerimdiniz. Belediyeye gelseydiniz bilirdiniz. Bugüne kadar iyi niyetimi muhafaza ettim. Ama bu dakikadan itibaren her atılan adımı kontrol edeceğim. Yönetim şimdi sizde benim bir haksızlığım varsa verirsiniz savcılığa. Fake hesaplarla operasyon yapmayın'' dedi.

'BUNLAR FETÖ TAKTİĞİDİR'

Arı, ''Vatandaşa gidip 140 gün boyunca elini ayağını öptüm. Vatandaş bana oy verdi, size oy vermedi. Benim seçildiğim bir yerde hiçbir zorluğa girmeden altın tepside bir belediye başkanlığı sundum. Bundan sonra benim bürokratımın benimle görüşmesi kadar daha doğal ne olabilir? Ben sağlık gerekçemle istifa ediyorum diyorum ama benim çalışma arkadaşlarım benimle diyaloğu kesiyor. Benimle iletişimi kesmeyen de tehdit ediliyor. Mesele merkez ilçe başkanımız Ferit Bey sen benim dostum değil miydin? Ertesi gün ne oldu da Rasim Arı'yı beğenme dedin. Bu nasıl bir vicdandır? Yarın birbirimizin yüzüne nasıl bakacağız? Bana kumpas kuranlar şimdi birbirlerini satmaya başladılar. FETÖ artıklığı yapmayın. Bunlar FETÖ taktiğidir. Yanında ders aldığınız için başka gariban insanları FETÖ'cü diye suçladınız'' ifadelerini kullandı.

'MAL VARLIĞINIZI AÇIKLAYIN'

Bir sosyal medya kullanıcısının ‘Emlak Konutta kaç daireniz var' sorusu üzerine mal varlığını açıklayan Arı, ''Ben 2002 yılından beri devlet memuruyum. Üst düzey bürokratlık yaptım. Bunun yanında 21 ay belediye başkanlığı yaptım. Benimle birlikte belediyeciliğe başlayan memur, belediye başkanı, siyasetçi vs. hepimiz mal varlığımızı açıklayalım. Bu da yetmez hepimiz mal varlığını Nevşehir Belediyesi'ne bağışlayalım var mısınız? Hodri meydan, bağışlamayan namerttir. Sadece kendimizin mal varlığı değil, annemizin, babamızın, kardeşlerimizin ve diğer yakın akrabalarımızın da mal varlığını ortaya koyalım. Benim bir sayfa mal varlığım var'' diye konuştu.