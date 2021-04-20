AKP'li Göksu İBB'yi geçmiş dönemdeki belge ile hedef aldı

AKP'nin skandallarıyla gündeme gelen İBB Meclis üyesi Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Belediye Başkanlığı'nı 2016 dönemindeki belge ile hedef aldı. Göksu'nun yalanını, sosyal medya kullanıcıları ifşa etti.

cumhuriyet.com.tr
20 Nisan 2021 Salı, 18:04
AKP'li Göksu İBB'yi geçmiş dönemdeki belge ile hedef aldı
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Ahmet Davutoğlu'nun Başbakan olduğu dönemde çıkardığı 7 Ocak 2016 tarihli genelgede, cuma namazına denk gelmesi halinde personelin namaza gidebilmesi için düzenlemeye gidildi.

AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyesi Göksu, CHP yönetimindeki İBB Başkanlığı'nı bu kez 'ibadet talep formu' üzerinden hedef aldı.

Hazırlanan ibadet talep formunda 2016'daki karar gereği, İBB'de çalışan personel cuma namazı için talebi yer alıyor. AKP döneminde de söz konusu uygulamanın olduğu bilinmesine rağmen Göksu, CHP yönetimindeki İBB Başkanlığı'nı 'fişleme' yapmakla suçladı.

"Bundan sonraki adımları da İBB'de ikna odaları kurmak" olduğunu savunan Göksu, "CHP'li İBB Yönetimi cuma namazına giden personelini fişlemeye başlamış. Anlaşılan o özledikleri tek parti dönemini İBB'de yaşatacaklar. Artık bundan sonraki adımları da İBB'de ikna odaları kurmak olacak herhalde" dedi.

'NEDEN UTANMIYORSUNUZ?'

Göksu'ya yanıt Saadet Partili Ali Aktaş'tan geldi. Göksu'ya, "Arkadaş siz neden utanmıyorsunuz" diye soran Aktaş, "Utanma duygunuzu kaybettiniz kesinlikle. Bu genelge 7 Ocak 2016 tarihli ve cuma namazına rastlaması halinde personelin namaza gidebilmesi için hazırlanmış. Başka kurumlar da tatbik ediyor. İnternette bile var, ayıp ayıp" şeklinde tepki gösterdi.


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