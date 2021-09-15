AKP'li Göksu'dan İBB'ye engel: Hizmet alanını açık otoparka dönüştürdü

15 Eylül 2021 Çarşamba, 09:26

AKP’li Esenler Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ait arsaların imar planlarını değiştirdi. Söz konusu arsalar, sosyal tesis, belediye hizmet binası gibi yapılar yapılamaması için açık otopark alanına dönüştürüldü.

Tevfik Göksu yönetimindeki Esenler Belediyesi’nin 8 Eylül’de gerçekleştirilen meclis toplantısında, İBB’nin Esenler’deki arsalarına ilişkin imar planı değişikliği teklifi gündeme geldi. Belediye Başkanlığı makamının talebi üzerine hazırlandığı belirtilen teklifte, Havaalanı Mahallesi’nde bulunan ve İBB’ye ait olan bir arsanın, belediye hizmet alanı statüsünden çıkarılarak açık otopark alanına dönüştürülmesi öngörüldü. Teklif, CHP ve İYİ Parti grubunun ret oylarına karşın AKP ve MHP’li meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre Meclis toplantısında, İBB’nin Birlik Mahallesi’nde bulunan devasa büyüklükteki arsasının da imar planı değiştirildi. Rekreasyon alanı ve sosyal tesisler alanı statüsündeki arazinin imar planları, yine AKP ve MHP’li meclis üyelerinin oylarıyla yol alanı ve açık otopark alanına çevrildi.

İBB'NİN HİZMET GÖTÜRMESİ ENGELLENİYOR

Esenler Belediye Meclisi'nin CHP'li üyesi Kemal Şahin, yapılan bu plan değişiklikleri ile İBB'nin Esenler ilçesine hizmet götürmesinin engellendiğini, söz konusu arsalar üzerinde hizmet alanı oluşturamadığını vurguladı.

CHP’li Şahin, belediye meclisinde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Esenler Belediyesi, ilçede İBB’nin elini kolunu bağlamaya çalışıyor. Oruçreis Mahallesi’nde yurttaşların 50 yıl boyunca park olarak kullandığı ve imar planında da yeşil alan olan bir bölge, ‘Kamu malına değer kazandırıyoruz’ denilerek geçtiğimiz yıllarda imara açıldı. Esenler’deki askeri alan için birkaç arayla iki defa imar planı hazırlandı. Hazırlanan ikinci imar planında, ilk plana göre yeşil alan büyüklüğünün tam 300 bin metrekare azaltıldığını gördük. İktidara yakınlığıyla bilinen Akmercan Şirketler Grubu’nun deprem toplanma alanı olarak bilinen, yaklaşık 10 bin metrekarelik afet ve acil durum toplanma alanının yaklaşık 2 bin metrekaresini yıllardır işgal ediyor. Bu işgale Esenler Belediyesi göz yumuyor. Kısacası AKP’li Esenler Belediyesi, ilçede İBB’nin ne kadar mülkü, arsası varsa bunların peşine düşmüş ve bunlarla ilgili tasarruflarda bulunuyor.”

İETT GELİR ELDE ETMESİN DİYE

İETT’nin Esenler’deki arsasına da değinen CHP’li Şahin, “Önceki yıllarda metro çalışmalarında binası zarar gören hak sahiplerinin parsellerini İETT satın almıştı. Bu parsellerin imar planları, AKP'nin İBB seçimlerini kaybetmesinin ardından değiştirildi. Parseller İETT gelir elde etmesin diye yeşil alan ve otoparka dönüştürüldü” diye konuştu.