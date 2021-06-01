AKP'li Halime Kökçe "Şunları bırakayıp uyuyayım" dedi ama...

01 Haziran 2021 Salı, 10:03

AKP İstanbul Tanıtım ve Medya Başkanı Halime Kökçe, sosyal medyada partisinin İstanbul'daki icraatlarını propagandasını yapmak isterken alay konusu oldu.

Kökçe, Twitter hesabından "Şunları da şuraya bırakıp uyuyayım. İki resim arasındaki fark, farkımız işte" diyerek iki fotoğraf paylaştı. Taksim Meydanı'nı gösteren ilk fotoğrafta Taksim Camii, Yeni Atatürk Kültür Merkezi, Büyük Çamlıca Camii, Çamlıca Kulesi gibi AKP'nin müteahhitlik projelerine vurgu yapılıyordu.

Diğer fotoğrafta ise bir İstanbul haritası üzerinde İBB'nin Anne Kart, Halk Süt, Halk Bakkal, yeni metro ve tramvay hatları ile üniversite öğrencilerine yönelik burs uygulamaları gibi milyonlarca İstanbulluya yönelik sosyal belediyecilik hizmetlerinin isimleri ve logolarına yer veriliyordu.

Halime Kökçe'nin paylaşımı kısa sürede gündem haline geldi. Sosyal medya kullanıcıları, Kökçe'nin paylaşımlarıyla eleştirmek istediği İBB'nin ne kadar doğru hizmetler yaptığını bizzat kendi eliyle göstermiş olduğunu ifade etti.

Kimi kullanıcılar da alaylı ifadelerle Kökçe'nin "Gizli CHP'li" olabileceğini belirtti.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin de Kökçe'nin paylaşımını alıntılayarak "Evet biz ranta değil halka çalışıyoruz, betona değil doğaya yatırım yapıyoruz. Farkımız burada" ifadelerini kullandı.











