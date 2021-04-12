AKP'li Hamza Dağ'dan 128 milyar dolar yanıtı: Yani havaya mı uçtu?

12 Nisan 2021 Pazartesi, 17:37

CHP, Merkez Bankası'ndaki 128 milyar doların hangi yöntemlerle kime satıldığı, döviz rezervlerinin tüketilmesinin yol açtığı sorunlar ve sorumluların belirlenmesi ile “128 milyar dolar nerede?” afişlerinin yasaklanması konularının değerlendirilmesi için TBMM'de genel görüşme önergesi hazırladı. CHP grubu tarafından TBMM Başkanlığı’na teslim edilen önergenin 13 Nisan Salı günü görüşülmesi istenecek.

Kanal 24'te Esra Elönü'nün programına katılan AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP'nin kayıp rezervlerle ilgili "128 milyar dolar nerede" sorusuna "Gündem değiştirmeye çalışıyorlar" diyerek yanıt verdi.

'YANİ HAVAYA MI UÇTU?'

Dağ, "128 milyar dolar kasada. Yani havaya mı uçtu? Gerçekten anlamakta zorlanıyor insan. 128 milyar doları havaya uçursanız nerede saklarsınız? Böyle bir soru olabilir mi? Biraz önce konuştuğumuz şeyler var ya, yalanlar... Bir şekilde bir slogan belirlemişler bunu soruyorlar. Yani, buharlaşma desen buharlaşamaz, bir yere koysan koyamazsın. Sonuç olarak bir kere şunu kabul etmiş oluyorlar. AK Parti, Merkez Bankası'nın dolar rezervini 128 milyar dolara kadar yükseltti" ifadelerini kullandı.

'YALAN VAR'

CHP'yi hedef alan Dağ, ''Bir kere 103 amiralle ilgili düşmüş oldukları o içler acısı hale bahane bulmak için ve gündemi değiştirmek için bir şey buldular. Ortada çok net bir manipülasyon ve yalan var. Bunu da genel başkan yapıyor, sözcü yapıyor; siyaseti bu kadar ayağa düşürmeye gerek yok. Zaman zaman dışarda bize de sözler söylüyoruz ama emin olun hepsini ince eleyip sık dokumaya çalışıyoruz. Bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ilgili bir çok şey söylenir. Rahat rahat da söyleriz ama biz utanıyoruz bir gün bundan mahçup oluruz diye'' şeklinde konuştu.