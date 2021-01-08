AKP'li isimden skandal paylaşım!
AKP'de daha önce il başkanlığı yapmış ve şu anda Uluslararası Sosyal Medya Derneği Başkanı Mehmet Ardıç skandal bir tweet attı. Ardıç tepkilerin ardından tweeti sildi.
Galata Kulesi'nin rengarenk şekilde ışıklandırılması AKP'de daha önce il başkanlığı yapmış ve şu anda Uluslararası Sosyal Medya Derneği Başkanı Mehmet Ardıç'ı rahatsız etti.
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Ardıç Galata Kulesi'nin renkli fotoğrafının üstüne, "Bu işte bir i..nelik var gibi, mesaj kime İBB" yazdı. Ardıç skandal tweetini tepkiler üzerine sildi.
Ayrıca Galata Kulesi'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından değil, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından işletildiği de dikkat çekti.
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