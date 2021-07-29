AKP’li Kabaktepe: "Herkesin birinci sınıf olduğu ülkeyi inşa ettik"

29 Temmuz 2021 Perşembe, 11:13

AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Mardin’de partisinin il başkanlığını ziyaret etti.

Burada konuşan Kabaktepe, şunları kaydetti: “AK Parti Kürtlerin de Arapların da Türklerin de en büyük partisidir. AK Parti hepimizin partisidir. Ülkemizin hem kendi içinde huzurun ve barışın sağlanması hem de dünyada adil bölüşümün ve huzurun sağlanması için gayret eden bir siyasi hareketiz.

Kardeşliğimizin ve birlikteliğimizin bozulmamasının teminatı olarak bugüne kadar yaptığımız çalışmaları bundan sonra da gerçekleştireceğiz"

İnsanların etnik kimlikleri, dilleri veya mezhebinden dolayı farklı muamelelere tabi tutulmasının 20 yıldır önüne geçtiklerini anlatan Kabaktepe, şunları söyledi:

ÖZGÜRLÜKLER ANLAMINDA DAHA İLERİYE GİDECEĞİZ



Hem özgürlükler anlamında daha ileriye gideceğiz hem de hep birlikte Türkiye olma anlamında daha ileriye gideceğiz. Temel yaklaşımımız aynı yolda yürümektir. Benzer kılmak değil, birlikte olabilmek ve birlikte hareket edebilmektir. Ortak paydamız Türkiye’mizin refah, müreffeh, hür ve özgür ülke olma yolundaki sevdasının yürümesine devam etmesidir. Bir ülkenin kendisinin ilerletebilmesi hep birlikte hareket edebilmesine, kardeş olabilmesine bağlıdır.

Zenginlik olarak farklılığı ve çeşitliliği kabul edip, onu aynı potada yoğurarak ileri götürmesine bağlıdır. Bugün bunu başarabilen bir partinin toplantı salonundayız. Bugün bunu başaran siyasi hareketin lideri de Recep Tayyip Erdoğan ve onun yol arkadaşlarıdır. Bunu 2002’de de, 2020’de de başardık, 2023’te de 2024’te de hep beraber başaracağız.”

“BUNU DAHA İLERİYE TAŞIYACAĞIZ”

Kabaktepe, şöyle devam etti:

“Kim ne derse desin, yolumuzda yürümeye devam edeceğiz. Türkiye’yi büyütmeye, geliştirmeye devam edeceğiz. Tüm renk ve ırklarıyla herkesin birinci sınıf olduğu ülkeyi inşa ettik. Bunu daha ileriye taşıyacağız”