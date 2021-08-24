AKP’li Melih Bulu’nun yerine rektör olarak atanan Naci İnci protesto edildi

24 Ağustos 2021 Salı, 04:00

Boğaziçi Üniversitesi’nde direnişin 232. gününde, üniversite akademisyenlerinin yüzde 95’inin veto etmesine rağmen Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle rektör atanan Prof. Dr. Naci İnci protesto edildi. Üniversite önünde engelle karşılaşınca AKP Sarıyer ilçe binası önünde eylem yapmak isteyen sekiz öğrenci gözaltına alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2 Ocak’ta Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanan AKP’li Prof. Dr. Melih Bulu, yine Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 15 Temmuz’da görevden alındı. Bulu’nun yerine yardımcısı Naci İnci’nin atanması üniversite bileşenlerinin tepkisine neden oldu. Akademisyenler ve öğrenciler dün bir araya gelerek “12. Cumhurbaşkanı tarafından atanan yeni piyon Naci İnci’ye karşı tüm bileşenlerle ortak mücadele” çağrısıyla Kuzey Kampus’tan Güney Kampus’a protesto yürüyüşü gerçekleştirdi. Yürüyüşte “kayyumlar gidecek, biz kalacağız” sloganları atıldı. Daha sonra akademisyenler 154. kez rektörlük binasına sırtlarını döndü. Akademisyenler nöbet boyunca ellerinde “Ne Melih ne Naci; özgür, özerk akademi” pankartının yanı sıra “Feyzi Erçin Yalnız Değildir”, “Cemre Baytok İşine Geri Dönsün” yazan dövizler ve üzerinde “Can Candan Yalnız Değildir” yazan Can Candan fotoğrafları taşıdı. Akademisyenler açıklamalarında, “Üniversitemizin iradesini ve ilkelerimizi hiçe sayarak yapılan bu atamanın iptalini talep ediyoruz” dedi.

Akşam saatlerinde ise öğrenciler kampus içinde başlattıkları yürüyüşü Güney Kampus önünde sonlandırarak burada bir basın açıklaması okumak istedi. Polis tarafından Sarıyer Kaymakamlığı tarafından bir ay süreyle gösteri ve eylem yasağı getirildiği ifade edilerek üniversite girişine barikat kuruldu, açıklamaya izin verilmedi. Bunun üzerine AKP Sarıyer ilçe binası önünde protesto eylemi gerçekleştirmek isteyen sekiz öğrenci gözaltına alındı. Güney Kampus önünde açıklamaları engellenen Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri bu kez Bebek Kapısı’na gelerek açıklamalarını burada okudu. Açıklamada, “Melih Bulu’yu nasıl yolladıysak Naci İnci’yi de öyle yollayacağız. Son olarak üniversitemizde tüm bileşenlerin katıldığı kalıcı bir seçim sistemiyle rektör seçilene kadar buradayız, hiçbir yere gitmiyoruz” denildi. AKP Sarıyer ilçe binası önünde gözaltına alınan sekiz öğrenci gece serbest bırakıldı.