Boğaziçili akademisyenlerden Naci İnci atamasına tepki: Karardan geri dönülmeli

21 Ağustos 2021 Cumartesi, 18:34

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Naci İnci atanmıştı. İnci, protestolara neden olan önceki rektör Melih Bulu’nun yerine vekaleten rektörlük görevini sürdürüyordu.

Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğü görevine Erdoğan’ın 1 Ocak 2021 tarihli kararnamesiyle Melih Bulu’nun getirilmesi sonrası üniversitede aylar süren protestolar düzenlenmiş, Bulu yine bir kararnameyle geçen ay görevden alınmıştı.

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, Erdoğan’ın İnci'yi atamasına da tepgi gösterdi.

Bulu’nun atanmasına karşı ‘Kabul Etmiyoruz, Vazgeçmiyoruz‘ diyerek başlattıkları mücadelenin sadece üniversite dışından bir kişinin atanmasına yönelik olmadığını belirten akademisyenler şöyle devam etti:

"KABUL ETMEDİĞİMİZ TEMEL HUSUSLAR ŞEFFAF OLMAYAN BİR ŞEKİLDE YAPILMASIYDI"



“Kabul etmediğimiz temel hususlar; rektör atama sürecinin üniversitenin ilgili kurullarının hiçbiri muhatap alınmadan, kurumun iradesi hiçe sayılarak ve şeffaf olmayan bir şekilde yapılmasıydı. Melih Bulu’nun rektörlük görevinden alınmasının ardından 30 Temmuz’da Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri olarak rektör adaylığını açıklayan tüm hocalarımız için bir güven oylaması gerçekleştirdik. Bu oylamanın sonuçları açıktır: Üniversitenin tüm öğretim üyelerinin yüzde 80’in üzerinde katılımıyla gerçekleşen bu oylamada, aday olan 17 öğretim üyesine destek kararı verilirken Melih Bulu’nun yardımcısı olan iki öğretim üyesi güvenoyu alamadı. Bu oylamada akademisyenlerimizin yüzde 90’ından fazlası Naci İnci’nin rektör olarak atanmasını kabul etmediğini ifade etti.”

Akademisyenler Naci İnci’nin atamasına karşı çıkma nedenlerini dört maddede şöyle sıraladı:

Naci İnci’nin rektör adaylığı Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından yapılan güven oylamasında yüzde 90’dan fazla karşı oy aldı. Naci İnci vekâleten rektörlük yaptığı süre boyunca Can Candan ve Feyzi Erçin hocalarımız ve CİTOK Koordinatörü Cemre Baytok’un işine hukuksuz ve keyfî bir şekilde son verdi. Aynı dönemde Naci İnci, karar alma süreçlerinde kurum içi usul, kural ve hukuki düzenlemeleri yok saydı; bölüm, fakülte, üniversite yönetim kurulu ve senato gibi kurulların iradelerini çiğnedi. Bu hukuksuz işlemler dolayısıyla 100’e yakın hocamız çeşitli davalar açtı, ‘görevi kötüye kullanma’ suçunu da içeren suç duyurularında bulundu. Naci İnci öğrencilerimizi haksız ve hukuksuz disiplin soruşturmalarıyla baskı altına aldı.

‘ATAMA KRİTERLERİ AÇIKLANMALI’

Atama kararıyla üniversite iradesinin hiçe sayıldığını ve bu adımdan biran önce geri dönülmesini talep eden akademisyenler sözlerini şöyle noktaladı:

“Türkiye’nin en önemli yüksek öğretim kurumlarından biri, bir kamu araştırma üniversitesi olan Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör atamasının hangi ölçütlere göre yapıldığı, okulumuzca güvenoyu alan, Boğaziçi Üniversitesi’nin 17 yetkin ve liyakat sahibi rektör adayının neden mülakata dahi çağrılmadığı, Naci İnci’nin neden tercih edildiği kamuoyuna açıklanmalıdır.“