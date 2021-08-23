Boğaziçi Rektör İnci’ye karşı ayakta: 8 öğrenciye gözaltı

23 Ağustos 2021 Pazartesi, 17:35

2 Ocak’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanan AKP’li Prof. Dr. Melih Bulu, yine Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 15 Temmuz’da görevden alındı. Bulu’nun yerine yardımcısı Naci İnci’nin atanması ise üniversite bileşenlerinin tepkisine neden oldu.

Bugün bir kez daha bir araya gelen akademisyenler ve öğrenciler “12. Cumhurbaşkanı tarafından atanan yeni piyon Naci İnci’ye karşı tüm bileşenlerle ortak mücadele” çağrısıyla Kuzey Kampüs’ten Güney Kampüs’e protesto yürüyüşü gerçekleştirdi. “Yürüyüşte kayyumlar gidecek biz kalacağız” sloganları atıldı.

Daha sonra akademisyenler, 154'üncü kez rektörlük binasına sırtlarını döndü. Akademisyenler nöbet boyunca ellerinde “Feyzi Erçin Yalnız Değildir”, “Cemre Baytok İşine Geri Dönsün” yazan dövizler ve üzerinde “Can Candan Yalnız Değildir” yazan Can Candan fotoğrafları taşıdı.

"ATAMAYI İPTAL EDİN"

Akademisyenler açıklamalarında, “Üniversitemizin iradesini ve ilkelerimizi hiçe sayarak yapılan bu atamanın iptalini talep ediyoruz” dedi

Akademisyenler ayrıca şu soruların yanıtlanmasını istedi:

- Başvuru yapan kaç rektör adayı vardı, bu adaylar kimdi?

- Adayların incelenmesi sürecinde YÖK’ün uyguladığı herhangi bir prosedür var mı?

- Başvuran adaylar arasından mülakata çağrılan var mı?

- Varsa mülakata çağrılan adaylar hangi kriterlere göre seçildi?

- Okulumuzca güvenoyu alan, Boğaziçi Üniversitesi’nin 17 yetkin ve liyakat sahibi rektör adayı mülakata dahi çağrılmazken adaylığı Boğaziçi kamuoyunca açıkça reddedilen Naci İnci neden tercih edildi?

8 ÖĞRENCİ GÖZALTINDA

Akşam saatlerinde ise öğrenciler kampüs içinde başlattıkları yürüyüşü Güney Kampüs önünde sonlandırarak burada bir basın açıklaması okumak istedi. Polis, Sarıyer Kaymakamlığı tarafından 1 ay süreyle gösteri ve eylem yasağı getirildiği ifade ederek üniversite girişine barikat kurdu ve açıklamaya izin verilmedi. Öğrencilerin üniversite içerisinde bekleyişi sürüyor.

Öte yandan, açıklama öncesi AKP Sarıyer ilçe binası önünde protesto eylemi gerçekleştirmek isteyen 8 öğrenci gözaltına alındı.