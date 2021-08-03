AKP'li Melih Gökçek, "yurttaşların evleri yandığı için sevinmeleri gerektiğini" savunan başkana sahip çıktı
AKP'li Melih Gökçek,"Keşke bizim de evimiz yansaydı diyecekler" şeklindeki sözleriyle tepki çeken Mehmet Özeren'e destek vererek "İnsanları teselli etmek için söylenen sözün neresi yanlış?" dedi.
AKP'li Gündoğmuş Belediye Başkanı Mehmet Özeren, orman yangınlarında evlerini kaybeden yurttaşlara yönelik akıl almaz sözleri nedeniyle büyük tepki çekti.
Özeren, "Evleri kullanılamaz hale gelen vatandaşlarımız için TOKİ tarafından 20 yıl ödemeli, istedikleri şekilde evler yapılacak. Evi eski olan vatandaşlar, 'keşke bizim de evimiz yansaydı' diyecekler" demişti.
Ancak başta sosyal medya kullanıcıları olmak üzere kamuoyunda öfkelerin odağı olan AKP'li Mehmet Özeren'e partisinin belediyecilikteki en önde gelen isimlerinden Melih Gökçek destek çıktı.
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı AKP'li Melih Gökçek, Özeren'e sahip çıkarak, "İnsanları teselli etmek için söylenen sözün neresi yanlış?" dedi.
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