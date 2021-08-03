Orman yangınlarıyla ilgili açıklama yapan AKP'li başkandan skandal özür
AKP'li Gündoğmuş Belediye Başkanı Mehmet Özeren, orman yangıları sonrası yanan evlerinin yerine yapılacak TOKİ evlerini övdü. Özeren, "Vatandaşlar keşke bizim de evimiz yansaydı diyecekler" dedi. Sözlerinin yanlış anlaşıldığını da savunan Özeren, "Muhalif kesimin vurmak istediği, incitmek istediği, bahaneyi bulup da saldırması gibi değerlendiriyorum" ifadelerini kullandı.
Türkiye günlerdir kıyı şeridinde başlayan ve birçok şehirde devam eden yangınlarla mücadele ediyor. Antalya'da başlayıp Milas ve Marmaris'e de sıçrayan yangınlar sonucu 8 yurttaş yaşamını yitirirken, çok sayıda yurttaşın evleri kullanılamaz hale geldi.
Facebook hesabından Antalya'nın Gündoğmuş ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ederken röportaj yayımlayan AKP'li Gündoğmuş Belediye Başkanı Mehmet Özeren, "Evleri kullanılamaz hale gelen vatandaşlarımız için TOKİ tarafından 20 yıl ödemeli, istedikleri şekilde evler yapılacak. Çok eski evi olan vatandaşlar keşke bizim de evimiz yansaydı diyecekler" ifadelerini kullandı.
MUHALEFETİ HEDEF ALDI
Tepki çeken açıklamalarının ardından Haber Global'de açıklamalarda bulunan Özeren, "Daha çok vurmak isteyen, muhalif kesimin vurmak istediği, incitmek istediği, bahaneyi bulup da saldırması gibi değerlendiriyorum" dedi.
"Vatandaş burada benim neyi kastettiğimi biliyor" iddiasında bulunan Özeren, şöyle devam etti:
"Zaten sohbet esnasında kendileri de bildikleri için incinmediler. Her şeye rağmen tabii ki benim ifadelerim birilerini incittiyse özür dilerim. Ben incitmek için değil, devletimizin sıcak elini yüreği yanan, evi yanan, malı yanan, bu kayıplardan sonra hakikaten büyük bir teselli oldu. Devletin şefkatli elini hissettiler. Onu vurgulamaya çalıştım. Herhalde beyanım maksadını açtı. Yangından zarar gören insanları incittiysem özür diliyorum."
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