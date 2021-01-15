AKP'li Metin Külünk, duran ekonomiden bilim insanlarını sorumlu tuttu, 'milletin ekmeğinden elinizi çekin' dedi
AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen, işadamı ve AKP İstanbul eski Milletvekili Metin Külünk, salgın tedbirleriyle birlikte derinleşen ekonomideki krizden bilim insanlarını sorumlu tuttu. Bilim Kurulu'nun "vesayet" oluşturduğunu öne süren Külünk, "Yeter milletin ekmeğinden elinizi ve dilinizi çekin" dedi.
Koronavirüs salgınıyla birlikte ekonomik krizi daha yakıcı biçimde yaşayan milyonlarca yoksul yurttaş destek beklerken AKP'den ise mevcut tablo karşısında bilim insanlarını sorumlu tutan bir çıkış geldi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen AKP İstanbul eski Milletvekili Metin Külünk, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarında Bilim Kurulu'nun ülke ekonomisi ve siyaset üzerinde "vesayet odağı" haline geldiğini öne sürüp tedbirlerin gevşetilmesi çağrısında bulundu.
İşadamı kimliğiyle de bilinen Külünk, bilim insanlarının "Ekran ekran dolaşıp korku tellallığı yaparak ekonominin çarklarını durdurduğunu" savundu, salgından en ağır şekilde etkilenen sektörleri sıralayıp durumun "sosyal boyut"una dikkat çekti.
Bilim insanlarına "Yarın tıbben bu virüsün tüm gerçekleri ortaya çıktığında millete bugün söylediklerinizin gerçeğini öğrenildiğinde ne anlatacaksınız?" diye seslenen Külünk, sözlerinin sonunda da "Bilim adamı kimliği taşıyan bir kısmı isimler, Yeter milletin ekmeğinden elinizi ve dilinizi çekin" ifadelerini kullandı.
İşte Külünk'ün paylaşımları:
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