AKP’li Metiner, istifa sonrası Arınç'a dikkat çekti: Reis ayar versin
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifası sürecindeki gelişmelere, AKP eski milletvekili Mehmet Metiner'den tepki geldi. İsim vermeden, Albayrak'ın istifası öncesi ekonomik duruma ilişkin açıklama yapan Bülent Arınç'ı eleştiren Metiner, Erdoğan'a da çağrıda bulunarak, “Devlet organlarında kalması gereken bilgiler faş edilmemeli. Reis yaşanan üzücü tecrübelerden hareketle devlet organlarına ve siyasetin kendisine ayar vermeli” dedi.
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın İnstagram hesabından duyurduğu istifasının ardından, AKP içinden çeşitli açıklamalar gelmeye devam ediyor. AKP eski milletvekili Mehmet Metiner de sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, toplantılarda konuşulanların sızdırıldığını belirterek, bu konudaki haberlerin doğru olduğunu da doğrulamış oldu.
Metiner'in Albayrak'ın istifası ve sonrasında yaşanan gelişmelere dair Twitter üzerinden 'Uyarı/yorum' başlığıyla yaptığı açıklamalar şu şekilde:
‘SERVİS EDENLER HAİNDİR’
“Kapalı kapılar arkasında ekonomi yönetimine dair her türlü eleştiri makbuldür. Lakin yapılan toplantı içeriklerinin basına sızdırılması yanlıştır. “Şu kişi brifing verdi, B. Albayrak filanı kovdu, üstüne yürüdü!” bilgilerini kim servis ettiyse haindir, namerttir.
ARINÇ’A TEPKİ
Devletin istişare organında görevli bir eski siyasetçinin kalkıp tv ekranlarında Berat Albayrak yönetimindeki ekonomiyi eleştirmesi zinhar kabul edilemez, yanlıştır. Devlet organlarında kalması gereken bilgiler faş edilmemeli. Bu yanlışlara artık son verilmeli.
ERDOĞAN’A ÇAĞRI
Siyaset yapmaya meraklı olanlar veya kamuoyuna kişisel eleştirilerini siyasete zarar verecek şekilde sunmayı gerekli görenler devlet organlarında görev almamalı. Reis yaşanan üzücü tecrübelerden hareketle devlet organlarına ve siyasetin kendisine ayar vermeli.
BÜLENT ARINÇ NE DEMİŞTİ?
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, ekonomideki duruma ilişkin Kanal 42'ye, Albayrak'ın istifasından bir gün önce açıklamada bulunmuştu.
Arınç, "Ekonomide sıkıntı yok, bu psikolojik" diyen Albayrak'a "Ekonomide sıkıntılar mutlaka var. Hatta bakanımız 'ekonomide sıkıntı yok, bu psikolojik' dediği zaman hem kendisine itiraz ettim" eleştirisinde bulunmuştu.
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