AKP'li Özkan'dan 15 Temmuz açıklaması
Bir dönem FETÖ kumpaslarını savunan AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, FETÖ'cü darbe girişimi 15 Temmuz'un yıl dönümü öncesinde açıklamalarda bulundu.
AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, FETÖ'cü darbe girişimi 15 Temmuz'un yıl dönümü öncesinde açıklamalarda bulundu.
Bir dönem FETÖ kumpası Balyoz davası sürecinde Genelkurmay’a karşı basın açıklaması yaparak sanıkların FETÖ’cü hakim ve savcıların egemen olduğu yargıya teslim edilmesini isteyen Cahit Özkan, 15 Temmuz için siyasi tarihteki "en alçak, sinsi ve kalleş saldırılardan olduğunu" dile getirdi.
Özkan, şunları kaydetti:
"Üzerimize çöken o kara gecede ülkemizi yükseltmek, güçlendirmek, büyütmek için daha çok çalışmamız, daha çok mücadele etmemiz gerektiği bir kez daha görülmüştür. Türkiye'nin, özellikle son 8 yılda yaşadığı her hadise, bu hakikatin farklı veçhelerdeki birer örneğidir. Ağaç bahanesinin arkasına sığınanlar da adalet kisvesi altında milli iradeyi teslim almaya çalışanlar da çukurlarda bölücülük yapanlar da sınırlarımızı kuşatmaya kalkanlar da bu akıbetten kurtulamamıştır.
İstiklal ve istikbalimize gölge düşürmek için darbe girişimi dahil her yola başvuranlara, diyoruz ki; bizleri bölemeyeceksiniz. Bizlere diz çöktüremeyeceksiniz. Gücü tarihten alan aziz milletimizin, bir çınar gibi yeniden ayağa kalkışı karşısında şaşkınlığa uğrayanlara diyoruz ki; başaramayacaksınız. Bu kutlu yürüyüşü durduramayacaksınız. 15 Temmuz gecesi şehadet mertebesine ulaşan kahramanlarımıza ve bu vatan için toprağa düşmüş tüm aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sıhhat ve afiyet diliyorum."
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMUŞTU
HKP avukatları tarafından savcılığa verilen suç duyurusunda, Cahit Özkan’ın FETÖ’nün Ergenekon-Balyoz Kumpasını savunduğunu hatırlatılarak, “Geçen zamanın bunu unutturması hukuken kabul edilebilir olmadığı gibi, müsnet suçun tabi olduğu zamanaşımı süresi de dolmamıştır” denilmişti.
Cahit Özkan’ın Balyoz Kumpasında Fenerbahçe Orduevinde “FETÖ’nün bildirisini” okuduğu belirtilerek, “Şüphelinin bu eylemi, suç kastının yoğunlaşması bakımından manevi unsura delalet etmektedir. Eylem avukatlık sınırlarının çok dışındadır. Bir askeri tesisin önüne giderek, o askeri tesisi ve askeri tesisin komutanlığını hedef göstererek basın açıklaması görüntüsü altında Türk Silahlı Kuvvetlerini hedef göstermek ve bunu süren Ergenekon-Balyoz davalarıyla ilişkilendirerek, o kumpas davalarının saldırı araçsallığını yoğunlaştırmak, örgütün amacıyla birebir uyuşma halinde olduğunu göstermektedir” denilmişti.
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