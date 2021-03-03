Cahit Özkan dün "Kapatacağız" dedi bugün "Sandığa gömeceğiz"

03 Mart 2021 Çarşamba, 13:54

Cahit Özkan, dün TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, “HDP hem siyasi olarak kapandıktan sonra hukuken de kapanacaktır. 6 milyon vatandaşımız barış istedi. Bu partinin saz çalan ve şarkı söyleyen söylemi üzerine, demokrasi ve özgürlük söylemleri üzerine oy verdiler. Teröre sırtını dayasınlar diye değil. Onun için biz inşallah milletimiz nezdinde HDP’yi kapatacağız. Milletimizin artık bu partiden ümidi kalmamıştır” demişti.

AKP Grup Başkanı Naci Bostancı ise “HDP ile ilgili bizim siyasi kanaatlerimiz, hukuken ise ancak yorumlarımız olabilir. Biz siyasetle ilgiliyiz. Hukuken değerlendirme, bağımsız mahkemelerin konusu” açıklamasını yapmıştı.

YENİDEN KONUŞTU

İnsan Hakları Eylem Planı'nın duyurulmasının hemen ardından yapılan bu açıklama kamuoyunda tartışma yarattı. Bunun üzerine Cahit Özkan, TBMM'de bugün yeniden basın toplantısı düzenledi. Basın mensuplarının “Muhalefet yargıya talimat olarak eleştiri yaptı. Bir başvurunuz olacak mı” sorusuna Cahit Özkan, "2023’te HDP’yi sandığa gömerek, tabela partisi haline getireceğiz” dedi.

Cahit Özkan şöyle konuştu:

“Burası siyaset kurumu. Siyaset kurumunun rekabeti sandıkta. Yani milletimizin gönlünü kazanmakla olur. Bu anlamda AK Parti siyaseti, kurulduğu günden bugüne kadar her daim milli iradenin hakimiyeti ve vatandaşlarımızın iradesinin ‘Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir’ anlayışıyla tam anlamıyla parlamentoda temsili anlayışını gerektirmiş ve bu çerçevede siyaset yapmıştır. Biz inşallah HDP’yi milletimizin bu rahatsızlığını bilerek, HDP’ye oy veren 6 milyon vatandaşımızın da HDP’den rahatsızlığını bilerek çalışmalarımızı yapıyoruz. 2023’te HDP’yi sandığa gömerek, tabela partisi haline getireceğiz ve Türk siyaseti tarihinde kardeşlik hukukuna kasteden, terörle arasına çizgi çekemeyen bu siyasi partiyi, siyaset tarihinin tozlu raflarına göndereceğiz.”