AKP'li Cahit Özkan: Darbeciler ve hainler tek tek tespit edilerek ihraç edildi
AKP Grup Başkan Vekili Özkan, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla yaptığı değerlendirmede başkanlık sistemine övgüde bulundu, "Bu sayede devlet içine sinmiş, gizlenmiş bütün darbeciler ve hainler tek tek tespit edilerek ihraç edildi" dedi.
AKP Grup Başkan Vekili Özkan, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla "değerlendirme"lerde bulundu.
"Öncelikle o günü anlamamız lazım. Tarihte yaşadığımız milli günler gibi bir gündür." diyen Özkan, "Sadece o günü hatırlamak değil geçmişten ders çıkarmak lazım. 15 Temmuz'dan sonra yapılan en büyük reform 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'dir." diyerek başkanlık sistemini övdü.
Özkan, "Bu sayede devlet içine sinmiş, gizlenmiş bütün darbeciler ve hainler tek tek tespit edilerek ihraç edildi. 15 Temmuz'dan günümüze kadar FETÖ darbecilerini tek tek devlet içinde tespit etmek, yargı önüne çıkarmak, bir taraftan onlara yargı önünde hesap sormak suretiyle milletin vermiş olduğu yetkinin ve görevin gereğini yaparken diğer taraftan da darbecilerin devlet içindeki uzantılarını, terör örgütü mensuplarını ihraç ettik" diye konuştu.
KUMPASLARIN SÖZCÜSÜYDÜ
"Darbeciler ve hainler tek tek tespit edilerek ihraç edildi" diyen Cahit Özkan, Hukukçular Derneği Genel Başkanlığı dönemde, kanal kanal dolaşıp FETÖ'nün Ergenekon ve Balyoz kumpaslarını savunduğu görüntüleriyle hatılanıyor. Özkan, Balyoz davasında Özgür-Der (Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği) adına davaya müdahil olmuştu.
AKP'li Özkan, 2010 yılında Fenerbahçe Orduevi önünde Hukukçular Derneği üyesi bir grup avukatla toplanıp basın açıklaması okuyarak Balyoz davasında haklarında tutuklama kararı çıkan askerlerin ordu evinde saklandıklarını iddia etmişti. Özkan, "askerlerin Genelkurmay Başkanlığı tarafından himaye edildiğini" öne sürmüştü.
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