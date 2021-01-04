AKP'li Şahin Tin'in 'kebap faturası' haberine erişim engeli getirildi

04 Ocak 2021 Pazartesi, 12:41

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde “Kuru ekmek yiyorsalar aç değiller demektir" sözleriyle tepkilerin odağı olan AKP’li Denizli Milletvekili Şahin Tin'in, yediği kebapların ücretini Denizli'nin Çivril Belediye Başkanlığı’na yazdırdığı ortaya çıkmıştı.

Cumhuriyet, haberi ajansmuhbir adlı sosyal medya hesabına dayandıran Gerçek Gündem'i kaynak göstererek okurla buluşturmuştu. Şahin'in Tin'in yediği kebapların ücretini Çivril Belediye Başkanlığı'na ödettiği haberine bugün itibarıyla erişim engeli getirildi.

NE OLMUŞTU?

AKP Denizli Milletvekili Şahin Tin, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay konuşurken, “Millet aç deyince hoplamayın arkadaşlar, millet aç, perişan. Evet, herkesin midesine bir şey giriyor, kuru ekmek giriyor” sözlerine karşılık, “O zaman aç değil demek” dedi.

Engin Altay, AKP’li Tin’in alay edercesine “O zaman aç değil demek” ifadelerini kullandığını söyleyerek, “Bu tutanağı alacağım, bu tutanağı alacağım, bak, göreceksin, milletten özür dileyeceksin” dedi.

Altay devamında, “Milletin midesine kuru ekmek giriyor sadece diyorum, Beyefendi diyor ki: ‘O zaman aç değiller’ Ben bunu milletin takdirine bırakıyorum” diye konuşmuştu