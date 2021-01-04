AKP'li Şahin Tin'in 'kebap faturası' haberine erişim engeli getirildi
Meclis'te sarf ettiği 'Kuru ekmek yiyorsa aç değildir' sözleriyle gündeme gelen AKP'li Şahin Tin, yediği yemeklerin ücretini belediyeye yazdırmasıyla ilgili habere erişim engeli getirildi
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde “Kuru ekmek yiyorsalar aç değiller demektir" sözleriyle tepkilerin odağı olan AKP’li Denizli Milletvekili Şahin Tin'in, yediği kebapların ücretini Denizli'nin Çivril Belediye Başkanlığı’na yazdırdığı ortaya çıkmıştı.
Cumhuriyet, haberi ajansmuhbir adlı sosyal medya hesabına dayandıran Gerçek Gündem'i kaynak göstererek okurla buluşturmuştu. Şahin'in Tin'in yediği kebapların ücretini Çivril Belediye Başkanlığı'na ödettiği haberine bugün itibarıyla erişim engeli getirildi.
NE OLMUŞTU?
AKP Denizli Milletvekili Şahin Tin, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay konuşurken, “Millet aç deyince hoplamayın arkadaşlar, millet aç, perişan. Evet, herkesin midesine bir şey giriyor, kuru ekmek giriyor” sözlerine karşılık, “O zaman aç değil demek” dedi.
Engin Altay, AKP’li Tin’in alay edercesine “O zaman aç değil demek” ifadelerini kullandığını söyleyerek, “Bu tutanağı alacağım, bu tutanağı alacağım, bak, göreceksin, milletten özür dileyeceksin” dedi.
Altay devamında, “Milletin midesine kuru ekmek giriyor sadece diyorum, Beyefendi diyor ki: ‘O zaman aç değiller’ Ben bunu milletin takdirine bırakıyorum” diye konuşmuştu
En Çok Okunan Haberler
- DP Millet İttifakı'ndan ayrılıyor
- SMA kampanyasını hedef aldı, yandaşlar destek çıktı
- AKP İl Gençlik Kolları Başkanı'ndan FETÖ paylaşımı
- Cem Yılmaz'dan Mücahit Birinci'ye sert tepki
- Milletvekili Beşiktaşlı yöneticileri yumrukladı
- Emekli maaşları için kanun teklifi
- Boğaziçi Rektörü'nün Türkçesini eleştirdi
- Memur-emekli zam oranları belli oldu
- Kadir Topbaş'ın sağlık durumu hakkında kritik gelişme
- Kraliyet'te Prenses Diana gerginliği
Video Haberler
- CNN Türk muhabiri röportajı bitirdi!
- Kulakları kesilen kediye hayvanseverler sahip çıktı
- 'Koronavirüsü 30 saniyede tedavi eden ilaç' iddiası
- Kısıtlamada İstanbullular Caddebostan Sahili'ne akın ett
- 'Zeytin' yılbaşı gecesi tabancayla vurularak öldürüldü
- Yılbaşı gecesi çocuğa dehşeti yaşattılar
- Rakibini 5 metreden aşağıya fırlattı
- Gizli kaçışı kayda alarak deşifre etti
- Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen toplu mezar çıktı
- Bilim Kurulu üyesi Tezer'den Çin aşısı açıklaması
En Çok Okunan Haberler
- DP Millet İttifakı'ndan ayrılıyor
- SMA kampanyasını hedef aldı, yandaşlar destek çıktı
- AKP İl Gençlik Kolları Başkanı'ndan FETÖ paylaşımı
- Cem Yılmaz'dan Mücahit Birinci'ye sert tepki
- Milletvekili Beşiktaşlı yöneticileri yumrukladı
- Emekli maaşları için kanun teklifi
- Boğaziçi Rektörü'nün Türkçesini eleştirdi
- Memur-emekli zam oranları belli oldu
- Kadir Topbaş'ın sağlık durumu hakkında kritik gelişme
- Kraliyet'te Prenses Diana gerginliği