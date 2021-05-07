AKP'li Savcı Sayan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyuran Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, tedavi altına alındığını bildirdi
Ağrı Belediye Başkanı Sayan yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalandı. Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Covid-19 testim pozitif çıkmıştır. Tedavi sürecim devam etmektedir. Bu mübarek günlerde dualarınızı bekliyor, hayırlı sahurlar diliyorum. Bütün dostlara selam gönderiyorum” dedi.
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