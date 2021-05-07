AKP'li Savcı Sayan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyuran Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, tedavi altına alındığını bildirdi

cumhuriyet.com.tr
07 Mayıs 2021 Cuma, 09:41
Abone Ol google-news

Ağrı Belediye Başkanı Sayan yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalandı. Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Covid-19 testim pozitif çıkmıştır. Tedavi sürecim devam etmektedir. Bu mübarek günlerde dualarınızı bekliyor, hayırlı sahurlar diliyorum. Bütün dostlara selam gönderiyorum” dedi.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler