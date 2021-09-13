AKP'li Sekmen'den 'küfür' açıklaması: "Muhatabıma yönelik değil"
AKP'li Erzurum Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, canlı yayında ettiği küfür için "muhattabıma yönelik değildir" açıklaması yaptı.
AKP'li Erzurum Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, dün yerel televizyon kanalında telefonla bağlandığı canlı yayında kendisini eleştiren İYİ Partili Kırkpınar'a küfretmişti.
Sekmen, gündem olan olayla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.
Sekmen şu ifadeleri kullandı:
"İnternet haber kanalındaki canlı yayın sırasında asla tasvip etmeyeceğim sözlerin ağzımdan çıkmasına, program konuğunun haksız ithamları ve ağır tahriki sebep olmuş olsa bile söylenen ifade muhatabıma yönelik değildir."
İlgili Haberler
- AKP’li başkandan, İYİ Partili başkana küfür
Video Haberler
- Dünyanın en ünlü balinası Kiska canına kıymaya çalıştı
- Kılıçdaroğlu'nun açılış töreninde dikkat çeken anları
- Cenaze evinde feci olay! Çok sayıda yaralı var
- Rusya'ya giden kuru yük gemisi Boğaz'da arızalandı
- Hemşirenin saçını yolan şüpheli gözaltına alındı
- Halk otobüsünde korku dolu anlar! Büyük panik yaşandı
- E-5’te çocukların ölümle oyunu kamerada
- Bursa’da korkunç olay
- Erdoğan, Rabia'yı eksik bıraktı
- Beyzbol sopalı kavgada cadde savaş alanına döndü
En Çok Okunan Haberler
- Berat Albayrak ortaya çıktı
- Fenerbahçe-Sivas maçına damgasını vuran hakem itirafı!
- Dolar/TL'de endişelendiren tahmin
- Katliam gibi kaza: Otomobil ile servis çarpıştı
- Fethullah Gülen’in omzuna takılan rütbe
- Palalı Sabriye fuhuş operasyonu
- Tuncay Özkan'dan Erdoğan'a: AKP yine çark etti
- Balayından dönen çifti ölüm ayırdı
- En yaygın semptomlar değişti
- Kendi kazdığı mezara düşerek öldü