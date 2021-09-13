AKP'li Sekmen'den 'küfür' açıklaması: "Muhatabıma yönelik değil"

13 Eylül 2021 Pazartesi, 17:04

AKP'li Erzurum Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, dün yerel televizyon kanalında telefonla bağlandığı canlı yayında kendisini eleştiren İYİ Partili Kırkpınar'a küfretmişti.

Sekmen, gündem olan olayla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Sekmen şu ifadeleri kullandı:

"İnternet haber kanalındaki canlı yayın sırasında asla tasvip etmeyeceğim sözlerin ağzımdan çıkmasına, program konuğunun haksız ithamları ve ağır tahriki sebep olmuş olsa bile söylenen ifade muhatabıma yönelik değildir."