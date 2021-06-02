AKP’li Serkan Bayram’dan ‘Venezüela’ açıklaması: Maske ve kit yanında baklava da götürdük

02 Haziran 2021 Çarşamba, 09:49

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, “Eski Başbakan Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım’ın uyuşturucu güzergâhı kurmak için Venezüela’ya gittiğini iddia” etti. Binali Yıldırım da “Oğlum Venezüela’ya maske ve test kiti yardımı götürdü” dedi.

Konuya ilişkin gazetemize konuşan AKP İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, 6 Aralık 2020’de Maduro’nun seçimi olduğunu belirterek “Bizler de heyet olarak Çanakkale milletvekili Jülide Sarıeroğlu, CHP milletvekili Yüksel Mansur Kılıç, Meclis’ten 1-2 temsilci arkadaş 4 Aralık Cuma günü Venezüella’ya gittik. Pazar günü seçim gözlemlerimiz yapıldı. YSK’den gelen 2 temsilci, Ankara Üniversitesi Latin Amerika Bölüm Başkanı Necati Bey de vardı” diye konuştu.

'ANTEP BAKLAVASI GÖTÜRDÜK'

Heyette iş insanlarının da bulunduğunu kaydeden Bayram, “Erkam Bey de kendi imkânları ile gelen işadamlarımızdandı” dedi. Venezüella’ya giderken beraberlerinde maske ve kit götürdüklerini daha önce de açıkladığını kaydeden Bayram, “TIR ya da gemiler ile giden bir maske değil, 4 Aralık’ta THY’nin uçağıyla giderken yanımızda götürebildiğimiz kadarıyla 1-2 koli maske, kit, Erzincan’ın bademşekeri, Antep baklavası götürdük. Büyükelçilik’te çalışan Türk yurttaşlarımız var. Oradaki bakanlara götürdüğümüz hediyeler oldu. Yanımızda bir yolculukta olabilecek neyse, giyimdi, kuşamdı. Konu bundan ibaret. O alındı, farklı yöne çekildi, gümrük gibi” ifadelerini kullandı.

'1-2 KOLİ VARDI'

Maske adedi ile ilgili soruya Bayram, “Orada 1-2 koli vardı. İçinde maske, kit, kitap vardı, başka şey vardı. Şimdi tek tek adedini, netice itibarıyla yanında götürülen bir ürün, gümrükle alakalı değil. Gümrüklük bir ürün olsa gümrükte zaten kaydı olur. Uçağa binerken izin verilen kapasitede” dedi.

‘TİCARİ SEVKIYAT YOK’

Bayram, “50’den fazla maskenin kayıt dışı Türkiye’den çıkarılmasına yönelik mevzuata” ilişkin, “Heyetteki insanların da maskeye ihtiyacı vardı. Giden insani amaçlıydı. Büyükelçilikteki arkadaşlarımıza verdik. Toplamı 1-2 koliyi geçmez. Yurtdışına gidiyorsunuz, yanınıza 5 paket maske aldığınızda kim, ne diyecek? Tarifeli bir uçakla yapılan seyahat var. Kaydı belli. 50 yerine 51 ya da 49 maske götürse ne olacak? Önemli olan, burada ticari bir sevkıyat yok” diye konuştu.