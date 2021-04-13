AKP'li Süleyman Karaman, koronavirüs tedavisi gören müftüyü ziyaret etti!
AKP'li milletvekili Süleyman Karaman, koronavirüs tedavisi gören Erzincan Müftüsü Burhan Çakır'ı ziyaret etti. Ziyaretin bir de fotoğrafını sosyal medyada paylaşan Karaman tepki çekti.
Koronavirüs salgını koşullarında kapalı salonlarda binlerce kişinin katıldığı kongreler düzenleyen AKP'de tedbirleri yok sayan davranışlar devam ediyor.
AKP Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Covid-19 tedavisi nedeniyle Ankara Şehir Hastanesi'nde yatan Erzincan Müftüsü Burhan Çakır'ı ziyaret etti.
Yasak tanımayan Karaman, bir de Çakır'ın yatağının başında hastanede görevli Prof. Dr. Selami Akkuş'la birlikte fotoğrafını Twitter hesabından paylaşıp şu ifadeleri kullandı:
"Kıymetli hocamız Sayın Prof. Dr. Selami AKKUŞ ile birlikte, rahatsızlığı nedeniyle Ankara Şehir Hastanesinde tedavisi devam eden, değerli Erzincan Müftümüz Sn.Burhan Çakır bey’e geçmiş olsun ziyaretinde bulunduk. Kendisine Rabbimden acil şifalar diliyorum"
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