Hekimler sokağa çıkıyor: "Yaşam hakkımızdan vazgeçmiyoruz!"

13 Nisan 2021 Salı, 11:25

Türk Tabipleri Birliği, koronavirüs salgınına ilişkin gerçekleştirdiği çevrimiçi basın toplantısında 15 Nisan günü tüm Türkiye'de “Ölümleri durdurun” sloganıyla buluşma çağrısı yaptı. Çağrının ardından İstanbul Tabip Odası (İTO) da İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde buluşacaklarını açıkladı.

İTO tarafından yapılan açıklamada “Covid-19 pandemisinin üçüncü ve en büyük pikini yaşıyoruz. Günlük vaka sayıları elli bini aştı, can kayıpları gerçek rakamların ancak üçte birini yansıtan resmi rakamlara göre bile iki yüz elli bandına çıktı” denildi.

Salgında en ön safta görev yapan hekimler ve sağlık çalışanlarının kayıplarının ise dört yüzü geçtiği belirtilen ve "Ölüyoruz!" vurgusu yapılan açıklamada, hastanelerin Covid-19 hastalarıyla dolduğu ve yeni açılan servislerin dahi ihtiyacı karşılamaya yetmediği belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Ülkemizde COVID-19 salgının geldiği aşama, Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı derecelendirmeye göre en ileri aşama olan 4. aşamadır. Yani, salgının kontrolsüz bir şekilde yayıldığı ve sağlık sisteminin salgının yükünü karşılamakta zorlandığı bir durum söz konusudur.

Yeter! Bin defa yeter!

Bu yanlış politikalara itiraz etmek, bu korkunç gidişata dur demek, yaşam hakkımızı sahiplenmek için sağlık emek-meslek örgütleriyle birlikte "Yaşam Hakkımızdan Vazgeçmiyoruz/ÖLÜMLERİ DURDURUN” sloganıyla 15 Nisan Perşembe günü saat 12.30'da İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde olacağız.

Bütün üyelerimizi basın açıklamamıza katılmaya davet ediyoruz.

Bu kâbusu hep birlikte durduralım!"







