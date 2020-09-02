AKP'li Tamer Akkal hakkında suç duyurusunda bulunulacak!

02 Eylül 2020 Çarşamba, 11:44

AKP Manisa Milletvekili Tamer Akkal, cezaevinde çocuklarıyla görüşme yapması engellenen eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve çocukları hakkında skandal ifadeler kullanarak, "Selo iti enikleriyle görüşemiyormuş. Bizim Şehit çocuklarımız da babalarıyla görüşemiyor. Allah ya size verecek, ya bize.. " dedi.

Akkal, daha sonra söz konusu paylaşımını silerek, paylaşımın kendisine ait olmadığını, danışmanı tarafından yanlışlıkla yapıldığını öne sürdü.

Selahhattin Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Tamer Akkal hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını duyurdu.

Karaman'ın paylaşımı şu şekilde:

"Bu zat, insan olamadan milletvekili olmuş bir mahlukat. Aleni bir şekilde hakaret ve tehditte bulunacak kadar cürretkar, yazdıklarını silecek kadar da korkak.

Elbette dava açacağız. Lakin insani vasıfları haiz olmadığı için dava ehliyeti olup olmadığından da kuşkuluyuz!"