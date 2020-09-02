AKP'li Tamer Akkal hakkında suç duyurusunda bulunulacak!
Tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman, Demirtaş ve çocuklarına hakarette bulunan AKP Manisa Milletvekili Tamer Akkal hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını duyurdu.
AKP Manisa Milletvekili Tamer Akkal, cezaevinde çocuklarıyla görüşme yapması engellenen eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve çocukları hakkında skandal ifadeler kullanarak, "Selo iti enikleriyle görüşemiyormuş. Bizim Şehit çocuklarımız da babalarıyla görüşemiyor. Allah ya size verecek, ya bize.. " dedi.
Akkal, daha sonra söz konusu paylaşımını silerek, paylaşımın kendisine ait olmadığını, danışmanı tarafından yanlışlıkla yapıldığını öne sürdü.
Selahhattin Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Tamer Akkal hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını duyurdu.
Karaman'ın paylaşımı şu şekilde:
"Bu zat, insan olamadan milletvekili olmuş bir mahlukat. Aleni bir şekilde hakaret ve tehditte bulunacak kadar cürretkar, yazdıklarını silecek kadar da korkak.
Elbette dava açacağız. Lakin insani vasıfları haiz olmadığı için dava ehliyeti olup olmadığından da kuşkuluyuz!"
Video Haberler
- Çanakkale'de bir mahalle ve sokak karantinaya alındı
- İmamoğlu YouTuber gençlerle buluştu
- Kına dönüşü düğün yolunda genç çifti ölüm ayırdı
- Kadıköy'de dehşete düşüren olay! Kayda alınınca saldırdı
- Uzmanından 7.2'lik deprem uyarısı!
- Trafik kazası yumruklu kavgaya dönüştü
- Yolun ortasında namaza durdu
- Alman polisinin yaşlı kadına şiddeti tepki çekti
- Üniversitede uyuşturucu üretip sattılar
- Biz İpek Er’lerin, Soylu Musa Orhan’ların tarafıdır