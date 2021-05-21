İYİ Partili Çıray'dan AA muhabirinin sorusuna dikkat çeken yorum: Erdoğan Soylu'yu istifaya zorluyor

21 Mayıs 2021 Cuma, 20:25

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Musab Turan'ın Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili yönelttiği soruyu değerlendirdi. Muhabirin bakanlara yönelttiği, "19 yıllık bir toplum hareketi olarak başlayan milletin teveccühünü kazanan Ak Parti ismi şaibelerle anılan Süleyman Soylu'dan daha mı küçük? Üç buçuk yaşında oğlumun yüzüne bakarken maskeli balodan dolayı ben utanıyorum. Sizin çocuklarınız yok mu?” sorusunu paylaşan Çıray, "Erdoğan görevden alamadığı sayın Soylu'yu istifaya zorluyor" değerlendirmesinde bulundu.

NE OLMUŞTU?

AA muhabiri Turan sorusunda, "Sayın bakanım. Anadolu Ajansı Musab Turan. Efendim son günlerde gündemi meşgul eden konular var. Burada narkobürokrasi ile ilgili iddialar ülkemizi uluslararası arenada zora soktu mu? Hükümetin buna ilişkin bir planı var mı? Ve de 19 yıllık bir toplum hareketi olarak başlayan milletin teveccühünü kazanan AK Parti ismi şaibelerle anılan Süleyman Soylu’dan daha mı küçük? Buna ilişkin çarşıda, pazarda, metrobüste çocuklar herkes bunu konuşuyor ama sayın bakanlarımız buna ilişkin tek kelime etmiyor. Sayın Pakdemirli bakanımıza sorum da sayın Soylu kabine toplantısında buna ilişkin bir açıklama yaptı mı, savunma yaptı mı? Savunması sizleri tatmin etti mi? Sayın bakanım, üç buçuk yaşında oğlumun yüzüne bakarken maskeli balodan dolayı ben utanıyorum. Sizin çocuklarınız yok mu? " ifadelerini kullandı.