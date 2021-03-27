AKP'li troll Selmanoğlu: Bizde Ayvatoğlu gibi çok adam var
AKP’nin sosyal medyada en bilinen trollerinden Tuğrul Selmanoğlu, AKP'li Hamza Dağ’ın danışmanı olduğu iddia edilen Kürşat Ayvatoğlu üzerine dikkat çeken bir açıklamada bulundu.
AKP’nin sosyal medyada en bilinen trollerinden Tuğrul Selmanoğlu, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ’ın danışmanı olduğu iddia edilen Kürşat Ayvatoğlu üzerine dikkat çeken bir açıklamada bulundu.
Seçim döneminde, ”Patates soğana vatanımızı sattınız" diyen ve lüks araba satın alan AKP’li troll Selmanoğlu, uyuşturucu kullandığına dair görüntüleri ortaya çıkan AKP’li Ayvatoğlu gibi birçok ismin partide bulunduğunu söyledi.
Sosyal medya hesabından video yayınlayan Selmanoğlu, “Ayvatoğlu meselesi can sıkıcı. İşin kötü tarafı bizde böyle çok adam var” dedi.
İşte o video:
NE OLMUŞTU?
Sosyal medyada dolaşıma sokulan bir videoda, bir otomobilde uyuşturucu madde kullandığı anlara ilişkin görüntüleri görülen kişinin AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın danışmanı olduğu ileri sürülmüştü.
Kürşat Ayvatoğlu üzerine AKP’li Hamza Dağ’ın danışmanı Muhammed Doğan bir açıklama yapmıştı.
Ayvatoğlu’nun AKP genel merkez Ar-Ge Başkanlığı’nda çalışan ekip içinde yer alan kişilerden birisi olduğu iddia edilmişti. Ayvatoğlu’nun Dağ ve AKP’li isimlerle fotoğrafları ortaya çıkmıştı.
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