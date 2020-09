AKP'li trolden ÖTV isyanı

01 Eylül 2020 Salı, 09:31

AKP’nin sosyal medyada önde gelen destekçilerinden olan Tuğrul Selmanoğlu, ÖTV zammı sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti.

Selmanoğlu paylaşımında, “1600 ila 2000 CC arası araç aldığında yüzde 150 ÖTV ödüyorsun... Böyle bir ÖTV dünyanın hiçbir yerinde yok. Devlet resmen araba alma at al diyor” ifadelerini kullandı.









Paylaşmının devamında da tepkilerini sürdüren Selmanoğlu şunları yazdı:

“ÖTV zammını eleştirdim diye, davayı satmışım sevinç gözyaşı döken yüz sen davayı Ak Parti’nin her icraatını alkışlamak olarak görüyorsan, davayı anlamamışsın... İstanbul sözleşmesini de Ak Parti imzaladı, şimdi kaldırılsın diye ağlıyorsun... Demek ki yapılan her şey her zaman doğru değil.”









Selmanoğlu kullandığı lüks arabalarla da biliniyor. Tuğrul Selmanoğlu geçen yıl milyonlarca liralık bir aracını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.