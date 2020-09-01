AKP'li trolden ÖTV isyanı
AKP’nin lüks arabaya merakıyla bilinen trollerinden Tuğrul Selmanoğlu, ÖTV zammı sonrası 'isyan'ını dile getirdi.
AKP’nin sosyal medyada önde gelen destekçilerinden olan Tuğrul Selmanoğlu, ÖTV zammı sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti.
Selmanoğlu paylaşımında, “1600 ila 2000 CC arası araç aldığında yüzde 150 ÖTV ödüyorsun... Böyle bir ÖTV dünyanın hiçbir yerinde yok. Devlet resmen araba alma at al diyor” ifadelerini kullandı.
Paylaşmının devamında da tepkilerini sürdüren Selmanoğlu şunları yazdı:
“ÖTV zammını eleştirdim diye, davayı satmışım sevinç gözyaşı döken yüz sen davayı Ak Parti’nin her icraatını alkışlamak olarak görüyorsan, davayı anlamamışsın... İstanbul sözleşmesini de Ak Parti imzaladı, şimdi kaldırılsın diye ağlıyorsun... Demek ki yapılan her şey her zaman doğru değil.”
Selmanoğlu kullandığı lüks arabalarla da biliniyor. Tuğrul Selmanoğlu geçen yıl milyonlarca liralık bir aracını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.
Video Haberler
- Yardım çığlığı: Polis çağırın, beni taciz edemezsin!
- Açlığa ve susuzluğa 10 haftaya kadar dayanabiliyor
- Maske takmayan kasiyerden müşteriye: Bas git!
- 'Evli kadına mesaj atan' kişiye linç girişimi
- Barış Atay'a saldırının ilk görüntüleri ortaya çıktı
- Saadet Partisi'nden ÖTV'li araç reklamı
- Veli Ağbaba'dan Erdoğan'a 'keyif çayı' tepkisi
- Bodrum’un en ünlü mekanları teker teker mühürlendi!
- Kahreden olay sonrası görüntüleri yürekleri dağladı
- Cadde ortasında saç saça birbirine girdiler!