"Süleyman Soylu'nun kuzeni, 15 TL’lik ürünü SGK’ya bin TL’ye satmış" başlıklı haberimize erişim engeli

16 Temmuz 2021 Cuma, 21:39

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kuzeni ile ilgili iddiaları TBMM gündemine taşıyan CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, firmanın Nisan ayından bu yana 15 TL’lik medikal ürünü SGK’ya bin TL’ye sattığını ifade etmişti.

Sabah saatlerinde CHP'li Emir'in ifadelerini girdiğimiz "Süleyman Soylu'nun kuzeni, 15 TL’lik ürünü SGK’ya bin TL’ye satmış" başlıklı haberimize saat 21.09 itibariyle erişim engeli getirildi.

Yakın zamanda da İzmir’de yaşayan ve 5 yaşındaki çocuğunu istismar ettiği adli tıp raporlarıyla kanıtlanan AKP eski Selçuk Gençlik Kolları Başkanı Refik Yakıt'ın tutuklandığını belirttiğimiz haberimize erişim yasağı getirilmişti.